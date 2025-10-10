Momentul emoționant înainte de partida România – Moldova a fost intonarea imnului țării noastre de către Lidia Buble în fața echipelor, dar și a suporterilor prezenți pe stadion. În vârstă de 32 de ani, artista a cântat pentru prima oară pe Arena Națională aseară.

În ciuda emoțiilor, ea a intonat imnul, dar a și impresionat cu ținuta aleasă. Coafată și machiată de profesioniști, Lidia Buble a purtat pe Arena Națională un costum creat de designerul Alexandru Raicu special pentru acest moment. Artista a îmbrăcat o pereche de pantaloni albi largi, cu un sacou structurat, cu pelerină lungă, care la interior a avut steagul României.

De foarte multă vreme, pentru aparițiile ei la evenimente, la concerte sau ședințe foto, Lidia Buble apelează la stilistul Mădălina Simion, cunoscută pe Instagram drept Madaliciousss.

Emoții înainte de intonarea imnului

Cu o zi înainte, la repetiții, Lidia Buble a recunoscut: „Am făcut probele de sunet pentru meciul cu Moldova. Am pășit pe teren și am simțit un val de emoții care m-a lăsat fără glas. Doar gândul că voi cânta imnul României, cu tribunele pline și mii de oameni alături de mine, îmi dă fiori. Abia aștept să trăim împreună acest moment”, a spus Lidia Buble pe Instagram, cu aproximativ 24 de ore înaintea startului partidei.

Câți bani a primit Lidia Buble pentru intonarea imnului

Deoarece în ultima perioadă au existat fani nemulțumiți că imnul nu este intonat de suporterii din tribune, ci de un artist prezent pe gazon, FRF (Federația Română de Fotbal) a venit cu lămuriri pentru publicul echipei naționale de fotbal. Potrivit unui comunicat al celor de la FRF, în urma unui sondaj de opinie, peste 90% dintre fani au precizat că preferă ca un artist să cânte imnul României înainte de meciuri.

Iar acesta este motivul pentru care cântăreții apar pe gazon înaintea partidelor. Mai mult decât atât, cei de la FRF au ținut să precizeze că „artiștii care interpretează imnul acceptă cu onoare invitația de a cânta pentru echipa națională și pentru public și nu sunt plătiți pentru asta”.

