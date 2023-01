Timp de 3 nopți, într-o cabană izolată pe munte, au loc experiențe pline cu muzică bună, amor nebun și umor. Printre personajele principale din film face parte și Bogdan Iancu, actorul care a mai colaborat cu regizorul Cristina Jacob și la filmul „Oh, Ramona”.

De această dată, în „The Perfect Escape”, Bogdan joacă rolul lui Sebastian, un tânăr de 24 de ani care își dorește să devină cântăreț și care are o relație de iubire cu Laura, personaj interpretat de actrița Maeva Demurger, din Franța.

Despre noua colaborare cu regizorul Cristina Jacob, actorul Bogdan Iancu spune: „Mă bucur enorm că fac parte din echipa The Perfect Escape. Ce se vede pe ecran și ce s-a întâmplat în spatele camerelor reprezintă un pas foarte important pentru producția cinematografică din România. Sunt recunoscător echipei, distribuției și, nu în ultimul rând, Cristinei Jacob.

Suntem la a doua colaborare și simt că prin acest film ne-am maturizat amândoi. Când am citit prima dată scenariul, nu știam ce să cred despre Sebastian. E genul de personaj care o poate lua în mai multe direcții și am avut nevoie de ghidaj, iar Cristina m-a ajutat incredibil de mult. Am învățat încă de la «Oh, Ramona!» să am încredere în viziunea și instinctele ei, iar ea a avut curajul să mă lase să improvizez și să mă simt liber în ceea ce fac”.

Cum a ales regizorul actorii din „The Perfect Escape”

Procesul de selectare al actorilor n-a fost unul ușor și nici de scurtă durată pentru Cristina Jacob, mai ales că a avut loc online, la nivel mondial. După o perioadă de 5 luni de selecție prin probe desfășurate online, pe Zoom, Cristina Jacob a reușit să aleagă actorii principali din „The Perfect Escape” din țări precum Italia, Franța, Anglia, Canada, SUA și România, aceasta declarând: „Procesul de casting a fost worldwide și mă temeam de cum vom putea realiza un chemistry test pe Zoom, și nu în prezența partenerilor.

Dar, până la urmă, a fost chiar o variantă foarte bună, ținând cont că au dat proba direct prin intermediul ecranului, iar actorii selectați au trecut testul sticlei din prima. Am avut mii de probe cu actori din întreaga lume, dar i-am ales pe cei mai potriviți, iar printre ei se numără și Bogdan Iancu, și Aggy K. Adams. Deși am colaborat deja la «Oh, Ramona», au trecut și ei prin procesul de casting. Pentru că fiecare film este o provocare nouă”.

Aggy K. Adams joacă rolul lui Frankie, o creatoare de conținut obsedată de internet și social media, care are o relație cu Alessa, interpretată de Laura Hamisultane. Alessa își dorește copil, iar Frankie vrea să mai experimenteze iubirea și totodată să cucerească internetul.

Un alt cuplu din film pus la încercare este cel format din Susanna și Scott. Căsătoriți de multă vreme, cei doi se iubesc, dar focul pasiunii dintre ei s-a stins. Susanna este jucată de actrița Giorgia Sinicorni din Italia, pe când Scott, de actorul canadian Nigel Whitmey.

Lecțiile despre iubirea persistentă în timp vin de la cuplul Joel și Britta. Doi parteneri de vârsta a doua, care au reușit să treacă testul timpului și să păstreze intensitatea pasiunii în relație. Joel este interpretat de actorul englez Mark Holden, iar Britta, de Stacy Thunes, actriță din Los Angeles.

Cum au decurs filmările

Regizorul Cristina Jacob adaugă despre perioada filmărilor: „Cea mai dificilă a fost partea în care actorii au sosit în România și au stat în carantină 14 zile, pentru că era în perioada de lockdown în toată lumea. Condițiile pentru repetiții și filmări au fost și ele drastice, cu măști timp de 12 ore pe zi. Miza are enormă: infectarea cu Covid a unui singur om ar fi oprit toată producția.

Am angajat o echipă specializată și testam zilnic toată echipa, adică 140 de persoane. Deși acest lucru a ridicat costurile de producție cu jumătate de milion de euro, surpriza plăcută a fost că nimeni nu s-a îmbolnăvit. Am respectat cu toții regulile impuse timp de cinci luni, ne-am concentrat – zi după zi – să depășim fiecare obstacol și să ducem la bun sfârșit filmările”.

