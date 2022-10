Numele celor care își doresc un loc la „Survivor România” 2023 s-a aflat chiar în ziua în care emisiunea „La Măruță” a împlinit 15 ani. „Astăzi, oameni buni, împlinim 15 ani, live, zi de zi! 15 ani în care am încercat să râdem cu cei de acasă, am mai și plâns, am trăit împreună cele mai importante momente din România, am dansat, am cântat și nu cu oricine: ci cu absolut toată lumea din showbiz, am fost martori la clipele fericite ale vedetelor și am trăit emoția din poveștile de viață ale oamenilor simpli.

Am încercat să vă descrețim frunțile și nu ne-am pierdut o clipă speranța în mai bine. Nu am fi reușit fără voi! Vă mulțumim”, a spus ieri Cătălin Măruță la începutul ediției aniversare, cu bucurie în glas.

Ulterior, el i-a prezentat rând pe rând pe cei 8 Războinici care concurează pentru un loc la „Survivor România 2023”.

Este vorba despre: George, Andreea Moromete, 23 de ani, ofițer de poliție, Ionuț Rădulescu, barman, Crenguța Manta, 44 de ani, antreprenor, Alexandru Zaharie, 36 de ani, antrenor de fitness, Alexandra Bud-inera, account manager, Bogdan Cuibari și Ruxandra Aydin, care e model.

