Sâmbătă, Anda Adam și Joseph s-au căsătorit religios. După slujba de la biserică, mirii, alături de nași și de invitați s-au îndreptat spre un club din București acolo unde a avut loc petrecerea. Cântăreața s-a ținut de cuvânt și a organizat un eveniment spectaculos. Anda Adam a impresionat încă de la cununia religioasă, unde a purtat o rochie voluminoasă, plină de pietre prețioase, perfectă pentru a marca momentul special.

Pentru petrecerea de seară, artista a ales o a doua rochie, la fel de spectaculoasă, dar diferită ca stil. Rochia crem, cu crăpătură pe picior și mâneci supradimensionate, a fost decorată cu pietre prețioase, reflectând lumina și atrăgând toate privirile. Alături de ea a fost Joseph, mirele care a îmbrăcat și el ținute elegante.

Nașa Andei Adam, despre nuntă: „A fost alt concept, altfel de nuntă, nu am mai văzut”

Și nașii lor au fost la înălțime. Oana Ciolacu și Gerald au venit special din Las Vegas, acolo unde locuiesc, pentru nunta finilor. Prezenți în emisiunea lui Dan Capatos de la Antena Stars, nașa Andei Adam a declarat despre eveniment: „Peste măsura așteptărilor. Faptul că ea este un artist și-a pus amprenta altfel, a fost alt concept, altfel de nuntă, nu am mai văzut”.

„Au fost emoții, m-a încurcat puțin rochia, prima rochie, pentru că am fost la probă cu alți pantofi, după care am avut alți pantofi la momentul evenimentului și călcam cam greu, dar am stat în picioare. (…) Mi-am propus mai multe ținute, dar nu am avut timp să mă schimb, nu am avut timp să mănânc”, a mai spus Oana Ciolacu, conform Spynews.

Cine sunt Oana și Gerald Ciolacu, nașii Andei Adam și ai lui Joseph

Oana și Gerald Ciolacu i-au cunoscut pe Anda Adam și pe Joseph la filmările pentru „Miami Bici 2”, peliculă produsă de Codin Maticiuc și Matei Dima, în care a jucat și soțul artistei. Cântăreața și soțul ei i-au vizitat, recent, în Las Vegas, pe Oana și pe Gerald, și au mers împreună la un concert David Guetta.

„Ne-am cunoscut la Hollywood. Pe platourile de filmare de la «Miami Bici 2». Mi-a plăcut foarte mult, pentru că ne-a ajutat. Ea, având experiență, ne ghida cum să ne pregătim. Cum să ne controlăm emoțiile. Ditamai diva Anda Adam era prin copaci și ne făcea reel-uri. Ne-a ajutat foarte mult.

M-a impresionat. Cum am perceput-o eu din spatele ecranului și ce am văzut în realitate. Pe noi ne-a onorat invitația de a fi nași. Sunt oameni extraordinari, cu principii de viață, și noi am avut o chimie bună de cuplu. Au venit în Las Vegas. Am mers împreună la David Guetta, ne-am distrat și acasă”, a povestit nașa Oana Ciolacu, pentru Antena Stars.

Oana și Gerald Ciolacu locuiesc în Statele Unite ale Americii de mai bine de două decenii. Aceștia s-au mutat în Las Vegas, unde dețin o afacere împreună în domeniul imobiliar.

