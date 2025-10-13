Cine sunt ultimii concurenți care vor intra în castelul „Trădătorii”. Show-ul de la PRO TV începe în curând

Ultimii concurenți care vor păși în castelul TRĂDĂTORII completează tabloul celui mai intens reality-show al toamnei. Un specialist în marketing digital, o fermieră din Cluj, o cântăreață pasionată de PR și un astrofizician cu spirit de detectiv sunt gata să-și pună la încercare instinctul și rezistența psihologică într-o competiție unde adevărul și minciuna se confundă periculos de ușor.

Cine este Andrei Bijutescu, concurent la Trădătorii

Andrei Bijutescu

Andrei Bijutescu este din București, specialist în marketing digital, cu peste 30 de ani de experiență în publicitate și o pasiune serioasă pentru sport: „Experiența din această emisiune este peste înțelegerea oricui din afară. Trebuie să fii parte din joc ca să prinzi toate subtilitățile. Ajungi la paranoia în două zile. Anul ăsta fac 52 de ani și sunt foarte mulțumit de cum îmi trăiesc viața. Vând publicitate de peste 30 de ani – am trecut prin toate etapele, de la junior, la director de vânzări. Fac și sport – a devenit serios după vârsta de 30 și ceva de ani, când aveam peste 90 kg la 1,77 m și am ajuns instructor de cycling.”

Cine este Ileana Berci, concurentă la Trădătorii

Ileana Berci

La castel va ajunge și Ileana Berci, fermier din Cluj – o femeie care a transformat munca într-o poveste despre perseverență și echilibru: „În viața reală, am început să construiesc o fermă de măgărițe în 2018. Acum pot spune că sunt antreprenor — avem 242 de măgărițe și un restaurant la țară, unde îi așteptăm pe cei din oraș care vor liniște. Avem multe proiecte și foarte mult de muncă. Pentru mine, emisiunea a fost o pauză, una binevenită, pentru că viața mea este foarte solicitantă. A fost greu la început, dar acum lucrurile merg de la sine, clienții vin din recomandări, pentru că facem un produs de calitate și lumea are încredere.”

Cine este Diana Ciobotea, concurentă la Trădătorii

Diana Ciobotea

Din Vrancea vine Diana Ciobotea, cântăreață și specialist PR, o prezență creativă și ambițioasă care și-a construit drumul urmându-și visurile: „Mi-am pus cariera pe primul plan, de la 11 ani mi-am ales drumul în viață, dintr-o întâmplare fericită, m-am îndrăgostit de muzica unei trupe, îmi doream să-i întâlnesc pe băieți și mă gândeam la vârsta respectivă cum să fac dacă vin în țară. Într-o zi căutam poze pe internet cu ei și am găsit o fotografie cu solistul și cu o jurnalistă luând prânzul. Ei bine, au trecut anii, vreo 10 mai exact, și eram studentă la jurnalism. Ne-am cunoscut în sfârșit și i-am povestit (solistului) tot parcursul meu și a fost o conexiune instant care e pe viață, să zicem așa. Tot el a fost cel care m-a încurajat să cânt public și așa s-a născut proiectul meu muzical Dianas Roads.”

Cine este Răzvan Balașov, concurent la Trădătorii

Răzvan Balașov

Și Răzvan Balașov, din București, astrofizician, completează grupul celor 24 de concurenți. Cu o fire analitică și curioasă, consideră că spiritul său de observator îl va ajuta în competiție: „Sunt astrofizician la bază, am doctorat în astrofizică, dar nu-mi place să mă prezint așa, ci ca un om care încearcă diferite lucruri și dacă îi plac le duce mai departe. Am lucrat în fizica găurilor negre și ce îmi place foarte mult este că reprezintă o muncă de detectiv, de fapt, că o gaură neagră nu poate fi văzută cu ochiul liber, ca să zic așa și, atunci, trebuie să vezi și să interpretezi influența ei asupra mediului înconjurător și de acolo deduci. Mă bazez foarte mult că firea asta de detectiv o să fie folositoare.”

