Cine sunt ultimii concurenți care vor intra în castelul „Trădătorii”. Show-ul de la PRO TV începe în curând

Ultimii concurenți care vor păși în castelul TRĂDĂTORII completează tabloul celui mai intens reality-show al toamnei. Un specialist în marketing digital, o fermieră din Cluj, o cântăreață pasionată de PR și un astrofizician cu spirit de detectiv sunt gata să-și pună la încercare instinctul și rezistența psihologică într-o competiție unde adevărul și minciuna se confundă periculos de ușor.

Ileana BerciIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 4

Cine este Andrei Bijutescu, concurent la Trădătorii

Andrei Bijutescu
Andrei Bijutescu

Andrei Bijutescu este din București, specialist în marketing digital, cu peste 30 de ani de experiență în publicitate și o pasiune serioasă pentru sport: „Experiența din această emisiune este peste înțelegerea oricui din afară. Trebuie să fii parte din joc ca să prinzi toate subtilitățile. Ajungi la paranoia în două zile. Anul ăsta fac 52 de ani și sunt foarte mulțumit de cum îmi trăiesc viața. Vând publicitate de peste 30 de ani – am trecut prin toate etapele, de la junior, la director de vânzări. Fac și sport – a devenit serios după vârsta de 30 și ceva de ani, când aveam peste 90 kg la 1,77 m și am ajuns instructor de cycling.”

Inculpații care au scăpat de dosarele de corupție cer daune morale uriașe. Cum își justifică solicitările
Recomandări
Inculpații care au scăpat de dosarele de corupție cer daune morale uriașe. Cum își justifică solicitările

Cine este Ileana Berci, concurentă la Trădătorii

Ileana Berci
Ileana Berci

La castel va ajunge și Ileana Berci, fermier din Cluj – o femeie care a transformat munca într-o poveste despre perseverență și echilibru: „În viața reală, am început să construiesc o fermă de măgărițe în 2018. Acum pot spune că sunt antreprenor — avem 242 de măgărițe și un restaurant la țară, unde îi așteptăm pe cei din oraș care vor liniște. Avem multe proiecte și foarte mult de muncă. Pentru mine, emisiunea a fost o pauză, una binevenită, pentru că viața mea este foarte solicitantă. A fost greu la început, dar acum lucrurile merg de la sine, clienții vin din recomandări, pentru că facem un produs de calitate și lumea are încredere.”

Cine este Diana Ciobotea, concurentă la Trădătorii

Diana Ciobotea
Diana Ciobotea

Din Vrancea vine Diana Ciobotea, cântăreață și specialist PR, o prezență creativă și ambițioasă care și-a construit drumul urmându-și visurile: „Mi-am pus cariera pe primul plan, de la 11 ani mi-am ales drumul în viață, dintr-o întâmplare fericită, m-am îndrăgostit de muzica unei trupe, îmi doream să-i întâlnesc pe băieți și mă gândeam la vârsta respectivă cum să fac dacă vin în țară. Într-o zi căutam poze pe internet cu ei și am găsit o fotografie cu solistul și cu o jurnalistă luând prânzul. Ei bine, au trecut anii, vreo 10 mai exact, și eram studentă la jurnalism. Ne-am cunoscut în sfârșit și i-am povestit (solistului) tot parcursul meu și a fost o conexiune instant care e pe viață, să zicem așa. Tot el a fost cel care m-a încurajat să cânt public și așa s-a născut proiectul meu muzical Dianas Roads.”

Cine este Răzvan Balașov, concurent la Trădătorii

Răzvan Balașov
Răzvan Balașov

Și Răzvan Balașov, din București, astrofizician, completează grupul celor 24 de concurenți. Cu o fire analitică și curioasă, consideră că spiritul său de observator îl va ajuta în competiție: „Sunt astrofizician la bază, am doctorat în astrofizică, dar nu-mi place să mă prezint așa, ci ca un om care încearcă diferite lucruri și dacă îi plac le duce mai departe. Am lucrat în fizica găurilor negre și ce îmi place foarte mult este că reprezintă o muncă de detectiv, de fapt, că o gaură neagră nu poate fi văzută cu ochiul liber, ca să zic așa și, atunci, trebuie să vezi și să interpretezi influența ei asupra mediului înconjurător și de acolo deduci. Mă bazez foarte mult că firea asta de detectiv o să fie folositoare.”

Ce comandă străinii la singurul restaurant cu specific românesc din Luxemburg. Patronul Iulian Dumitrescu: „Toți sunt mulțumiți”
Recomandări
Ce comandă străinii la singurul restaurant cu specific românesc din Luxemburg. Patronul Iulian Dumitrescu: „Toți sunt mulțumiți”

Nu ratați lansarea celui mai intens joc psihologic: TRĂDĂTORII, din 30 octombrie, la 21:30, la PRO TV și pe VOYO!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Viva.ro
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Soțul ei își dorea 6 copii și ar fi refuzat operația salvatoare! Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul tinerei care a murit la scurt timp după ce a născut, la o clinică privată din Constanța
Unica.ro
Soțul ei își dorea 6 copii și ar fi refuzat operația salvatoare! Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul tinerei care a murit la scurt timp după ce a născut, la o clinică privată din Constanța
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei, artista și-a regăsit fericirea în brațele unui politician. Foto
Elle.ro
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei, artista și-a regăsit fericirea în brațele unui politician. Foto
gsp
Influencerița cu peste 800.000 de urmăritori vrea să-și micșoreze sânii, dar portarul de 36 de ani n-o lasă
GSP.RO
Influencerița cu peste 800.000 de urmăritori vrea să-și micșoreze sânii, dar portarul de 36 de ani n-o lasă
Pentru mama! Virgil Ghiță, salvatorul naționalei la 4 ani de la drama sfâșietoare care i-a schimbat viața
GSP.RO
Pentru mama! Virgil Ghiță, salvatorul naționalei la 4 ani de la drama sfâșietoare care i-a schimbat viața
Parteneri
Foștii soți Camelia și Dan Șucu s-au reunit la botezul nepoatei. Vedete, lux și eleganță. Cum s-au îmbrăcat cele patru doamne Șucu, soțiile și fiicele milionarului
Libertateapentrufemei.ro
Foștii soți Camelia și Dan Șucu s-au reunit la botezul nepoatei. Vedete, lux și eleganță. Cum s-au îmbrăcat cele patru doamne Șucu, soțiile și fiicele milionarului
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Avantaje.ro
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Imagini adorabile cu Dani Oțil și fiul său în Malta. Prezentatorul TV a fost vizitat de familie la filmările pentru Power Couple
Tvmania.ro
Imagini adorabile cu Dani Oțil și fiul său în Malta. Prezentatorul TV a fost vizitat de familie la filmările pentru Power Couple

Alte știri

Imagini de la înmormântarea Marinelei Chelaru. Motivul pentru care sora actriței nu a venit să o conducă pe ultimul drum
Știri România 14:10
Imagini de la înmormântarea Marinelei Chelaru. Motivul pentru care sora actriței nu a venit să o conducă pe ultimul drum
Ce comandă străinii la singurul restaurant cu specific românesc din Luxemburg. Patronul Iulian Dumitrescu: „Toți sunt mulțumiți”
Știri România 13:00
Ce comandă străinii la singurul restaurant cu specific românesc din Luxemburg. Patronul Iulian Dumitrescu: „Toți sunt mulțumiți”
Parteneri
Românul care l-a consiliat pe Trump anunță ce li se pregătește rușilor și coreenilor. „N-are nicio problemă să recurgă la metode foarte dure”
Adevarul.ro
Românul care l-a consiliat pe Trump anunță ce li se pregătește rușilor și coreenilor. „N-are nicio problemă să recurgă la metode foarte dure”
Dezvăluiri din vestiarul României! Virgil Ghiță rupe tăcerea și face destăinuiri despre Mircea Lucescu și secretele golului din minutul 90+6
Fanatik.ro
Dezvăluiri din vestiarul României! Virgil Ghiță rupe tăcerea și face destăinuiri despre Mircea Lucescu și secretele golului din minutul 90+6
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Financiarul.ro
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Parteneri
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut al treilea copil și a dezvăluit prima imagine cu bebelușul: „Am reușit…”
Elle.ro
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut al treilea copil și a dezvăluit prima imagine cu bebelușul: „Am reușit…”
„Actrița cu cei mai frumoși sâni din lume”, Emily Ratajkowski, s-a pozat aproape goală, în baie, iar fotografiile au stârnit discuții aprinse / FOTO
Unica.ro
„Actrița cu cei mai frumoși sâni din lume”, Emily Ratajkowski, s-a pozat aproape goală, în baie, iar fotografiile au stârnit discuții aprinse / FOTO
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA
Viva.ro
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA

Monden

Au început filmările pentru Tătuțu’, sezonul 3. Anunțul făcut de Anghel Damian: „E mai mult decât o poveste despre lumea interlopă”
Stiri Mondene 15:02
Au început filmările pentru Tătuțu’, sezonul 3. Anunțul făcut de Anghel Damian: „E mai mult decât o poveste despre lumea interlopă”
Cine sunt ultimii concurenți care vor intra în castelul „Trădătorii”. Show-ul de la PRO TV începe în curând
Stiri Mondene 14:38
Cine sunt ultimii concurenți care vor intra în castelul „Trădătorii”. Show-ul de la PRO TV începe în curând
Parteneri
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
TVMania.ro
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
Un bărbat din Ilfov a descoperit că e mort în acte de 20 de ani şi nu se poate angaja: "La taxe sunt viu"
ObservatorNews.ro
Un bărbat din Ilfov a descoperit că e mort în acte de 20 de ani şi nu se poate angaja: "La taxe sunt viu"
Calina și Catinca, ironii și replici dure după ce Oana Roman le-a interzis să-i mai folosească numele: „Suntem o familie, nu trebuie să fim sălbatici unii cu ceilalți”
Libertateapentrufemei.ro
Calina și Catinca, ironii și replici dure după ce Oana Roman le-a interzis să-i mai folosească numele: „Suntem o familie, nu trebuie să fim sălbatici unii cu ceilalți”
Parteneri
Cum a trăit soția lui David Alaba eșecul de la București » Imaginile postate în timpul meciului România - Austria
GSP.ro
Cum a trăit soția lui David Alaba eșecul de la București » Imaginile postate în timpul meciului România - Austria
Victoria „tricolorilor” cu Austria a mai fost sărbătorită într-o țară: „El e Virgil Ghiță, românul care a făcut milioane de oameni fericiți”
GSP.ro
Victoria „tricolorilor” cu Austria a mai fost sărbătorită într-o țară: „El e Virgil Ghiță, românul care a făcut milioane de oameni fericiți”
Parteneri
Donald Trump a ajuns în Israel. Care este programul președintelui SUA
Mediafax.ro
Donald Trump a ajuns în Israel. Care este programul președintelui SUA
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
StirileKanalD.ro
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Wowbiz.ro
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Drama din viața eroului naționalei din meciul cu Austria. Prin ce momente cumplite a trecut Ghiță
Redactia.ro
Drama din viața eroului naționalei din meciul cu Austria. Prin ce momente cumplite a trecut Ghiță
Cutremur în această dimineață, în România! Unde s-a produs și ce magnitudine a avut
KanalD.ro
Cutremur în această dimineață, în România! Unde s-a produs și ce magnitudine a avut

Politic

Claudiu Manda sau Adrian Gâdea, favoriți pentru funcția de secretar general al PSD. Cine se luptă pentru cele patru funcţii de prim-vicepreşedinte
Politică 12:30
Claudiu Manda sau Adrian Gâdea, favoriți pentru funcția de secretar general al PSD. Cine se luptă pentru cele patru funcţii de prim-vicepreşedinte
Justin Trudeau, în tandrețuri cu o artistă celebră. Au fost surprinși pe iaht în timp ce se sărutau
Politică 11:45
Justin Trudeau, în tandrețuri cu o artistă celebră. Au fost surprinși pe iaht în timp ce se sărutau
Parteneri
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Spotmedia.ro
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
A câştigat o maşină cu golul lui Ghiţă! Gestul surprinzător făcut de celebrul vlogger Zbîr, pentru un șofer turc, după victoria României în fața Austriei
Fanatik.ro
A câştigat o maşină cu golul lui Ghiţă! Gestul surprinzător făcut de celebrul vlogger Zbîr, pentru un șofer turc, după victoria României în fața Austriei
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită