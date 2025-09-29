Daniela Șendrea vine din Chișinău și este psiho-numerolog. Drumul ei a fost plin de transformări, însă, numerologia i-a adus revelația unei noi misiuni personale.

„Am fost mereu pasionată de artă, dar nu am mers în direcția asta, am mers pe drumul economiei și finanțelor. Am lucrat cinci ani în sistemul bancar, apoi în Horeca, apoi la radio ca prezentatoare de matinal, în Chișinău. Radioul m-a ajutat să-mi depășesc alte bariere. Am ajuns la numerologie întâmplător, dar acolo am găsit răspunsuri la întrebări care mă țineau în suspans de foarte mult timp. Atunci am înțeles că asta chiar mă poate ajuta și pe mine, și pe alții. Sunt foarte pasionată de ceea ce fac acum și cred că mi-am găsit misiunea.”

Daria Nica are 28 de ani și trăiește la înălțime! Locuiește în stațiunea montană Straja și este instructor de snowboard, pasionată de sporturi extreme și aventură:

„Sunt instructor de snowboard de 6 ani. Iarna mă dau și cu schiurile, și cu snowboard-ul. Vara fac diferite sporturi extreme și îmi place să călătoresc foarte mult. Am o cioară și un cățel ca animale de companie. Particip la competiții naționale și internaționale. Competiția mea preferată din România este Oslea, singura competiție de freeride de la noi, unde am câștigat locul I anul trecut și am fost pe podium încă din primul an. Iar anul trecut m-am apucat de lecții de pilotaj.”

Pentru Constantin Dumitru, viața a fost o succesiune de lecții. A fost sportiv de performanță, dar un accident neașteptat i-a schimbat complet traseul. Ulterior, și-a găsit puterea de a o lua de la capăt, descoperind o nouă pasiune – hairstylingul.

„Sunt un bărbat autentic, hotărât și perseverent. Am o familie minunată care m-a schimbat și m-a făcut să văd partea plină a paharului. În 2007 m-am apucat de hairstyling, deși eram sportiv – practicam trei sporturi de performanță. Când aveam 13 ani, am suferit un accident la ochiul stâng și mi-am pierdut complet vederea acolo. A fost o perioadă lungă de depresie și incertitudine, dar mi-am găsit drumul. Azi, sunt recunoscător pentru tot ce am devenit.”

Radu Bănceanu vine din Hunedoara și este magician – o meserie născută dintr-un moment întâmplător care i-a schimbat complet viața. A fost autodidact, iar apoi a urcat pe scena emisiunii Românii au talent, unde și-a făcut cunoscută pasiunea.

„Ca magician este foarte interesant: nu mi-a plăcut deloc magia. În urmă cu 15 ani am fost cu familia la un circ și acel magician care a fost pe scenă avea un ursuleț de plus și l-a aruncat în mulțime. L-am prins și m-a chemat pe scenă. Mi-a arătat un număr care mi-a declanșat clar ceva în minte. Am început să învăț tot ce se putea, apoi am ajuns la Românii au talent. De acolo viața mea s-a schimbat din nou. Am început să fiu cunoscut local, în Hunedoara.”

