Steve Witkoff și Jared Kushner s-au deplasat de câteva ori la Moscova pe fondul negocierilor lansate de administrația Trump pentru încheierea războiului din Ucraina, dar nu au vizitat niciodată oficial țara atacată de Rusia. O vizită preconizată anterior la Kiev nu a mai avut loc.

Totuși, spre deosebire de prima întâlnire de la Casa Albă dintre Trump și Zelenski, președintele american pare că și-a schimbat poziția, într-una favorabilă Ucrainei. După ce l-a atacat verbal pe președintele ucrainean, vicepreședintele JD Vance nu a mai participat la discuția și fotografiile obișnuite în fața presei. Trump a fost asistat la această parte a întrevederii de către secretarul de stat Marco Rubio, secretarul Trezoreriei Scott Bessent și secretarul apărării Pete Hegeth.

Donald Trump a acceptat să acorde Ucrainei licența pentru producția rachetelor interceptoare folosite de sistemul american antirachetă Patriot și a declarat este o „mare onoare” că l-a primit pe Volodimir Zelenski.

În plus, Senatul SUA a votat pentru înăsprirea sancțiunilor împotriva Rusiei – prima măsură de acest tip decisă de camerele legislative ale SUA de la instalarea administrației Trump.

Potrivit surselor citate de Financial Times, Trump are o atitudine mai deschisă față de Ucraina din cauza refuzurilor lui Vladimir Putin de a opri războiul și succeselor obținute recent de ucraineni pe câmpul de luptă.

La rândul lui, Volodimir Zelenski a confirmat faptul că Witkoff și Kushner urmează să se deplaseze la Kiev. Președintele ucrainean consideră că stabilirea acestei vizite este un succes și preconizează că cei doi emisari vor vizita capitala Ucrainei în cel mult două săptămâni.

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