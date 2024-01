Au mai rămas câteva zile până la sezonul final din CLANUL. Cei de acasă au urmărit, încă de la primul episod, povestea personajelor, iar acum a venit timpul să aflăm cine a rămas cu datorii pentru că întotdeauna… Păcatele se plătesc!

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 15

Pe 19 februarie, de la 20:30, așteptarea va lua sfârșit, la PRO TV și pe VOYO. Denis Hanganu a făcut primele declarații despre finalul proiectului său de suflet. „Nu-mi vine să cred că spun asta, dar sezonul 4 este sezonul de rămas bun. Se încheie ultimul capitol al poveștii care a captivat o țară întreagă. Sezonul 4 va fi precum o judecată finală, unde păcatele se plătesc. O călătorie emoționantă, marcată de decizii dificile și consecințe nemiloase.

Este sezonul în care mizele vor fi mai mari decât oricând, iar conflictele vechi vor atinge punctul culminant. Răul nu iartă pe nimeni, iar personaje importante, din păcate, vor dispărea. Vă invit să urmăriți până la capăt povestea protagonistului „Tudor Achim” și să nu ratați episoadele în care adevărul este dezvăluit pas cu pas. Totodată este un sezon special chiar și pentru actori și, implicit, pentru întreaga echipă.

„Vor curge multe lacrimi, vă spun cu certitudine”

Toată munca titanică, toată dedicarea, construcția personajelor și universul „Clanul” se termină odată cu ultima zi de difuzare. Vor curge multe lacrimi, vă spun cu certitudine. Pentru mine e cel mai frumos proiect. Peste 400 de zile de filmare, peste 200 de locații diferite. O distribuție de mare calibru cu actori consacrați și mulți tineri senzaționali extrem de talentați, plus echipa extraordinară din spate, formată din cei mai buni profesioniști în domeniu. Împreună am spart bariere, am învins prejudecăți vechi și am ridicat ștacheta foarte sus în ceea ce privește nivelul calității serialelor în România. Gata, nu spun mai multe, ne vedem pe 19 februarie. E ultimul, oameni buni. Garantez că merită”, a spus Denis Hanganu.

Adevărul e chiar în fața lor, trebuie doar să-și calculeze pașii și să ia cele mai bune decizii. Va învinge iubirea și familia va rămâne pe primul loc? Alianțele se vor destrăma sau vor prelua puterea? Cert este că, la final, toată lumea va plăti! Nu ratați ultimul episod din serialul CLANUL, din 19 februarie, la PRO TV și pe VOYO.

Urmărește-ne pe Google News