Cântăreața, care își crește copiii la Constanța alături de mama ei, nu vrea să renunțe la divorțul de soțul ei. Nu și-a pierdut răbdarea, știe că la un moment dat instanța se va pronunța și în cazul lor. „Eu am fost cea care am înaintat acest divorț și vreau în continuare să divorțez, dar am început să trăiesc cu situația asta așa și să las ca lucrurile să se întâmple atunci când va considera Dumnezeu. (…)

De trei ani tot încercăm să comunicăm, ba ne certăm, am obosit. La un moment cel care va vrea să facă un pas și va fi foarte hotărât să se recăsătorească, cu siguranță cred că se va da acest divorț”, a spus ea, la Antena Stars, potrivit spynews.ro.

Claudia Pătrășcanu e de părere că soțul ei nu și-a dorit ca divorțul să se pronunțe rapid. Totodată, ea a mai adăugat că a renunțat la tot, chiar și la partaj, dar și la pensia alimentară a copiilor. „Cert e că dacă și-ar fi dorit cu adevărat din tot sufletul să divorțeze, că practic până la urma urmei am renunțat la tot.

Nu contează nimic, decât copii. M-am tot gândit că ar trebui să se renunțe și să se termine acest divorț. Gabi trebuie să pună punct și să se termine acest divorț, într-o secundă”, a mai spus vedeta care e optimistă. Spune că după toate aceste procese și situații prin care au trecut, ea și Gabi Bădălău vor avea o relație bună pentru cei doi băieței ai lor.

„Eu cred că după acest divorț, aceste furtuni cu nisip și de toate, cred că eu și Gabi noi ne vom înțelege foarte bine. Ne vom înțelege bine pentru copii, e foarte important ca copiii să vadă că ești bine, că se respectă părinții, că se salută”, a încheiat Claudia Pătrășcanu.

