Recent, pe una dintre rețelele de socializare, Claudia Pătrășcanu a postat o imagine din mașină, iar în stânga sa se putea observa un bărbat. Mulți s-au grăbit să tragă concluzii despre faptul că artista ar avea un nou iubit după ce a divorțat oficial de Gabi Bădălău. Vedeta a reacționat imediat după ce a aflat de speculații făcute și a negat că ar exista un bărbat în viața ei.

Claudia Pătrășcanu spune că persoana care se afla lângă ea este șoferul ei, care o însoțește atunci când pleacă la concerte prin țară.

„Am avut o cântare la Giurgiu și la toate cântările pe care le am departe de Constanța și care implică să mă întorc noaptea, eu am un șofer, un băiat care merge cu mine, este băiatul fostei mele mătuși. Noi am crescut împreună, pot să-l numesc ca și fratele meu. E băiatul care merge cu mine, conduce, mă ajută la sunet, ca un tour-manager. Nu e iubitul meu sub nicio formă!”, a spus Claudia Pătrășcanu, pentru Spynews.ro.

Artista a mărturisit că șoferul ei este ca un frate pentru ea, fiind băiatul fostei sale mătuși. El are doar 23 de ani și nu are nicio legătură amoroasă cu Claudia Pătrășcanu.

Chiar dacă au divorțat oficial, Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău nu reușesc să găsească nicio cale să se înțeleagă. Vedeta susține că este urmărită tot timpul de fostul soț.

Recomandări Cum se îngroapă și se ard gunoaie în București, profitând de liniștea de Sărbători. Garda de Mediu spune că nu identifică zona, Libertatea a găsit-o în 5 minute

După despărțirea de cântăreață, omul de afaceri s-a îndrăgostit de Bianca Drăgușanu și formează un cuplu cu aceasta de mai bine de un an.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Claudia Pătrășcanu și-a petrecut Crăciunul cu copiii săi

Cei doi băieți ai Claudiei Pătrășcanu și ai lui Gabi Bădălău au petrecut Crăciunul alături de mama lor, iar de Revelion vor fi împreună cu tatăl lor.

„Crăciunul a fost foarte ok, liniștit, cu cei mici, doar că sunt puțină dezamăgită că pentru mine Crăciunul înseamnă să fie și puțină ninsoare. Cei mici își doreau la fel, să fie zăpadă, nu prea a fost zăpadă pe nicăieri. Au avut americanii zăpadă destul, ei care nu aveau. O să ajungem ca în țările exotice să facem brăduțul pe căldură și soare”, a mai spus Claudia Pătrășcanu.

De Revelion, artista va urca pe scenă. În perioada sărbătorilor, Claudia Pătrășcanu are un program foarte aglomerat, însă întotdeauna își face timp și pentru băieții săi.

Recomandări 2022, anul în care poliția și justiția au contribuit la încercarea de compromitere a Emiliei Șercan. „Nu mai am încredere în nicio autoritate a statului”

„Pe 27 am avut un eveniment la Giurgiu, un eveniment privat, după care acum, pe 28, m-am revăzut cu tot band-ul, am făcut repetiții la Constanța, iar pe 31 cântăm la Vâlcea, avem un mare concert în aer liber, afară, o să fie frumos. Sper să nu răcesc, mai ales că o să cânt și în aer liber, 50 de minute”, a mai zis ea.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Cu cine și-a petrecut Simona Halep sărbătorile la Londra. După divorțul de Toni Iuruc, i-a fost aproape în fiecare clipă

Playtech.ro Despărțire secretă în showbizul românesc?! Vestea care i-a lăsat muți de uimire

Viva.ro Cutremurător ce s-a întâmplat cu Geta din Liceeni! Drama care a distrus-o pe Cesonia Postelnicu

Observatornews.ro Șoferii au început cursa pentru umplerea rezervoarelor și a canistrelor, după ce au aflat că dispare compensarea. Cât va costa benzina de la 1 ianuarie

Știrileprotv.ro Un bărbat „care a pierdut totul” a câștigat 280.000 de euro cu un bilet la tombolă chiar în ziua de Crăciun

FANATIK.RO Filmul care rupe topurile Netflix. E la modă chiar și în România

Orangesport.ro Lauren Goodger a atras toate privirile într-o parcare de lângă Londra

HOROSCOP Horoscop 29 decembrie 2022. Taurii vor fi nevoiți să regândească multe, de la planurile stabile la persoanele cu care vor colabora

PUBLICITATE Povestea cu final fericit a Luminiței din Constanța, care e depășit cu bine un diagnostic crunt!