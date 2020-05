De Livia Lixandru,

„La mine au venit anul acesta toate și a trebuit să lucrez cu mine foarte mult. Am fost cu copiii, nu singură. Eu dacă îi am pe băieți, am totul. Abia acum tot universul se învârte în jurul meu și al copiilor.

Dacă înainte se învârtea în jurul fostului soț și a familiei, acum e altfel. Am înteles că trebuie să mă iubesc mai mult. Am învătat, am studiat. Am uitat de existența mea și am pus alte lucruri pe primul loc, dar uitasem să mă iubesc pe mine.

Au fost la tatăl lor de Paște. Anul acesta de Crăciun, vor fi cu mine. Majoritatea timpului îl petrecem împreună. Suntem pe un drum bun.

Cred că s-au mai liniștit apele și ne-a mai luminat Dumnezeu mintea și mergem mai departe în instanță.

Ne urmăm cursul vieții. Îmi doresc să fie bine și să fim doi părinți maturi, să ne putem crește împreună copiii și să nu simtă despărțirea noastră. E atât de imprevizibilă viața. Mi-am schimbat principiile și felul de a gândi.”, a declarat Claudia Pătrășcanu la Antena Stars, potrivit Spynews.

