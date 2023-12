Războiul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău pare că este departe de a se încheia. Artista susține că a suferit enorm când fostul soț a dat-o afară din casă alături de cei doi copii pe care îi au împreună.

Invitată la podcastul „Acasă la Măruță”, cântăreața, care între timp s-a mutat în Constanța și și-a construit casa pe care și-o dorea, a precizat că omul de afaceri nu a fost niciodată violent fizic cu ea, chiar dacă certurile lor erau de neimaginat.

Mai mult, Claudia Pătrășcanu mărturisește că relația lor nu mai funcționa deja după primii trei ani, iar ea i-a cerut lui Gabi Bădălău să plece.

„Nu, nu a fost violent fizic, verbal da. Vrem sau nu, când e o ceartă, cu toții avem astfel de momente. Mi-am dat seama după trei ani de căsnicie că nu va merge, am tot lungit-o. Nu mă simțeam liniștită acolo… lasă fericirea, dar liniștea nu era. I-am zis mereu să plece o perioadă. Dacă pleca era cel mai deștept bărbat posibil în ochii mei. Putea să plece și un an. A făcut foarte multe chestii pe care nu trebuia să le facă”, a declarat Claudia Pătrășcanu în cadrului podcastului „Acasă la Măruță”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Recomandări RĂMÂNE CUM A STABILIT. Instruit de Klaus Iohannis, biroul de presă al preşedinţiei vorbeşte despre costul turneului african: E secret!

„În momentul în care m-am văzut dată afară din casă cu copiii, atunci a murit ceva pentru mine”

Artista nu-l poate ierta niciodată pe omul de afaceri pentru gestul făcut. De asemenea, Claudia Pătrășcanu recunoaște că i-a fost greu să se descurce singură, însă a reușit să se pună pe picioare de-a lungul timpului.

„Eu în viața asta pot să iert orice și să trec peste orice. Faptul că m-a dat afară cu copiii din casă… nu mi-am dorit să mă mai întorc în viața mea acolo. Pâine cu untură mâncam. Asta a fost și ideea când m-a dat afară din casă, să mă întorc că nu mai pot. Tata mi-a zis să nu las pe nimeni să mă calce în picioare. În momentul în care m-am văzut dată afară din casă cu copiii, atunci a murit ceva pentru mine”, a mai adăugat artista.

Claudia Pătrășcanu a rămas însărcinată cu Gabi Bădălău după nici o lună de relație

Cântăreața a rămas rapid însărcinată și spune că Gabi Bădălău și-a dorit copilul din prima clipă. Când a aflat că va fi tatăl, el a venit direct la ușa Claudiei Pătrășcanu și a îmbrățișat-o. Artista regretă că nu a rămas în relații bune cu tatăl copiilor ei după depărțire și susține că mai multe persoane au intervenit în relația lor.

Recomandări INVESTIGAȚIE Un milion de euro din bani publici de la PNL pentru site-ul Digi24. Articolele nu au fost marcate cu semnul P–publicitate, dar au fost trimise pentru plată la partid

„După puțin mai mult de trei săptămâni am rămas însărcinată. Foarte rapid. A fost un moment în care nu trebuia să rămân însărcinată. Așa a vrut Dumnezeu! Eu cred că așa ne-a fost dat. Regretul meu este că noi nu am ajuns să ne înțelegem. Eu mi-am dorit întotdeauna acest aspect.

Noi nu am reușit să rămânem în relații frumoase. Dacă nu erau anumite persoane care să se bage în viața noastră, rămâneam în relații frumoase pentru copii. În căsnicia noastră au fost persoane care s-au băgat. Din chestia asta am învățat un lucru: să nu mă bag niciodată în viața lor. Diverse persoane au intervenit și s-au băgat în căsnicie și după ce am terminat”.

Urmărește-ne pe Google News