În ziua aniversării relației lor, Cleopatra Stratan a postat un mesaj de iubire pentru soțul ei, iar la scurt timp, acesta a reacționat cu un alt mesaj de dragoste.

„Pentru că nu pot să trăiesc fără tine! Te iubesc până la lună și înapoi, mai mult ca niciodată, pentru cel puțin o veșnicie. La mulți ani nouă pentru a treia aniversare”, a scris Cleopatra Stratan pe Instagram.

Nu numai Cleopatra Stratan a postat un mesaj emoționant cu ocazia zilei în care sărbătorește trei ani de relație cu soțul ei. „3 ani! Te iubesc infinit”, a scris Edward Sanda.

Își doresc să devină părinți

În vara anului 2021, Cleopatra Stratan și Edward Sanda au spus DA. Cei doi se gândesc acum să devină părinți și își doresc o fetiță. „Dacă o da Domnul, facem și noi o păpușă. Ne dorim”, a spus cântărețul în urmă cu ceva timp.

„Când o da Dumnezeu, atunci o să fie. Da, noi ne dorim”, a completat Cleopatra. Soțul artistei își dorește să fie tată de fetiță. „Eu vreau să fie păpușă. Da (n.r. – fetiță). Acum, ce o să iasă”, a mărturisit Edward.

„Am printre prietenii mei, printre colegi, oameni care au copii acum și zic: «Dar eu chiar mi-am dorit fetiță și așa a ieșit!». Acum sper să mă audă și pe mine”, a mai spus artistul.

Cleopatra Stratan consideră că între fete și tații lor există o relație foarte frumoasă și o legătură specială. „Cred că tații de fete au o putere aparte legată de dorințele de a avea fetiță, nu știu de ce. Cred că este o relație specială, vorbind la modul general, între tați și fiice”.

Edward Sanda așteaptă cu mare nerăbdare să fie tată și spune că deja știe cum să se comporte, pentru că are o soră în vârstă de 4 ani. „Da, și eu aștept să mă văd. (n.r. – cu o fetiță în brațe) Nu mai plec fără ea. Deci fără ea, gata. Eu știu cumva tot. Am o soră de 4 ani și am prins anumite chestii de la mama mea. Dar este altceva când știi că este din tine. Nu știu cum e, dar cred că e divin”, a declarat artistul pentru ego.ro.

