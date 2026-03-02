Dorian se află în Asia, împreună cu un prieten foarte bun, sub numele SINK. Foarte aproape de locul în care sunt cazați a avut loc o explozie de proporții. Vloggerul a postat pe contul de socializare imagini cu incediul, precizând că explozia a fost foarte puternică și a crezut că vor muri.

La fața locului s-au deplasat de urgență pompierii, care au reușit să lichideze incendiul, însă momentele de panică au fost extrem de puternice.

„Băi, i-a explodat unuia casa, lângă capul meu. Am crezut că sunt în Iad deodată. Este horror. A fost la 30 de centimetri de capul nostru. Nu-mi aduc aminte decât bomba și cum s-a făcut roșu deodată”, a spus SNIK.

„Era să murim, în Japonia. Acolo este casa noastră. Gata, l-au stins (n.r. focul). Uite ce iese! Ca să înțelegeți…uite cum arată sticla”, a povestit Dorian Popa, pe Instagram.

Zilele trecute, la aproximativ doi ani și jumătate după ce a fost prins în timp ce conducea sub influența substanțelor interzise, Dorian Popa și-a primit sentința definitivă.

Celebrul artist a fost condamnat în primă fază la opt luni de închisoare cu suspendare, însă procurorii au contestat decizia, dorind o pedeapsă mai mare pentru Dorian Popa.

Procesul în care a fost implicată vedeta iată că a ajuns acum la final, iar Curtea de Apel București a decis că prima măsură va rămâne în vigoare și nu va fi modificată. Astfel, Dorian Popa a fost condamnat definitiv la opt luni de închisoare cu suspendare!