Ioana Ginghină s-a panicat atunci când focul a amenințat să îi distrugă gospodăria. Totul a pornit de la un vecin neglijent care a dat foc la ceva în grădina lui, iar flăcările s-au răspândit rapid, arzând gardul viu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Ioana Ginghină a atras astfel atenția asupra pericolelor folosirii neglijente a focului. „La un pas să luăm astăzi foc din cauza unui vecin inconștient care a dat foc la ceva în grădină și efectiv a ars tot gardul viu pe care îl aveam. Ia uitați ce e aici. Asta e lada cu compost. Tot gardul viu pe care îl aveam aici a ars. Nu mai zic că mai încolo aveam lemne, era căsuța cu unelte. Am fost la un mega pas”, a spus Ioana Ginghină.

Ioana Ginghină a oferit recent unul dintre cele mai picante momente din emisiunea lui Cătălin Măruță, difuzată pe Pro TV. Actrița a vorbit deschis despre viața intimă și a recunoscut că relația cu soțul ei, Cristi Pitulice, este mai pasională ca niciodată, chiar dacă au trecut printr-un episod tensionat, după ce ea l-a surprins discutând cu o altă femeie.

Recomandări Luni începe școala! Cifrele care arată haosul din Educație: părinți stresați, copii anxioși și cheltuieli uriașe

„Nu m-am despărțit, încă. (…) Glumesc, dar e un sâmbure de adevăr. Încerc să fiu cât se poate de autentică, pentru ca doamnele să înțeleagă despre ce este vorba. Bărbații care nu își asumă relațiile pe Facebook, de obicei, lasă undeva o portiță”, a declarat recent Ioana Ginghină, șocându-l pe celebrul prezentator TV, care a recunoscut că nu se aștepta la un asemenea răspuns.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE