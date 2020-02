De Denisa Macovei,

Codin Maticiuc este tatăl biologic al unei fetițe, Smaranda, dar în același timp părintele spiritual al copiilor de care are grijă la Fundația Metropolis. Un loc aparte în inima lui îl ocupă fiul iubitei sale, un băiețel de nouă ani, pe care Codin îl numește „băiatul meu”, fără să facă diferențe între el și fiica lui biologică.

Codin l-a distribuit pe cel mic în ”Miami Bici”, însă foarte tânărul actor nu a primit niciun ban pentru prestația lui. „Joacă în „Miami Bici”. El este eu mic. Îl joacă pe Ilie, personajul meu din film, în copilărie. L-am tuns la fel și l-am vopsit în cap. De aia n-am reușit să-i refac culoarea părului. La școală nu a fost problemă că s-a întors cu șuvițe colorate în păr. știau că a jucat în film”, ne-a spus Codin. Puștiul, prezent la evenimentul de lansare al filmului, a fost cel care ne-a explicat că nu a fost plătit pentru rol. „Nu mi-a dat nimic. Mi-a luat PS4 de ziua mea”, a spus băiatul în vârstă de 9 ani, completat imediat de Codin. „Dacă tăceai cu „de ziua mea”, era ok. Ne scoteam. Și eu am jucat gratis, i-am ajutat pe toți, așa că acum e momentul să mă ajute și alții pe mine, inclusiv băiatul meu. Ce vrei? Stă cu mine în casă. Și el mai are câte o rugăminte, dacă putem să facem ceva sau să mergem pe undeva. Așa că poate să fie și el înțelegător o dată”.

Au momentele lor între băieți

Micuțul a răspuns elegant că nici nu avea nevoie să fie plătit, mulțumindu-se cu faptul că a jucat într-un film atât de apreciat de publicul din România. „Nici nu am vrut foarte mult să mă plătească, doar am vrut puțină experiență în categoria asta cinematografică”, a răspuns puștiul, spre bucuria lui Maticiuc, care a exclamat: „Așa, tată!”. Chiar dacă nu sunt tată-fiu, cei doi au o relație specială și, de când a venit Smaranda în familia lor, Maticiuc încearcă să facă în așa fel încât băiatul să nu fie gelos pe surioara mai mică. Cei doi petrec timp împreună, ca băieții. „Mergem la film sau în oraș. Chiar și acum este o zi când suntem în oraș ca băieții, doar noi”, ne-a povestit puștiul.

VIDEO: Robert Hanciarec/ FOTO: Dumitru Angelescu

