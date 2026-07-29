Rețeaua medicală și tarifele practicate

În urma perchezițiilor efectuate de anchetatori, oamenii legii au descoperit sume impresionante de bani cash, depozitate direct în locuințele suspecților, echivalentul a peste un sfert de milion de dolari, potrivit agenției de știri UNN.

Oamenii legii au confiscat valută și numerar în valoare totală de peste 14,3 milioane de grivne (echivalentul a aproximativ 281.000 de dolari). Procuratura Regională Harkov a anunțat că operațiunea a fost desfășurată împreună cu SBU.

„Pentru 5.000–8.000 de dolari americani, aceștia îi ajutau să obțină documente care le ofereau ulterior dreptul la amânarea mobilizării”, se arată în comunicatul Procuraturii Regionale Harkov.

Ancheta a scos la iveală faptul că rolul central în organizarea schemei îi revenea unui arhivar din cadrul unei comisii de expertiză medicală și socială. Acesta lucra în cârdășie cu mai mulți funcționari și cadre medicale din spitalele locale, care eliberau diagnostice fictive și dosare clinice, fără ca beneficiarii să fie supuși vreunui control real.

Cum funcționa gruparea

Potrivit anchetei, în schemă sunt implicați doi medici din cadrul unor instituții medicale – un neurolog și șeful unei secții de terapie –, un șofer, un operator de introducere date de la o instituție regională de sănătate publică și un complice civil.

După cum au anunțat procurorii, «șoferul și bărbatul civil căutau „clienți” în rândul persoanelor incorporabile și îi direcționau către medicii „potriviți”. Medicii eliberau rapoarte medicale cu diagnostice false, pe baza cărora erau create trimiteri electronice către centrul medical regional.

„Operatorul introducea documentele în sistem și le trimitea spre examinare echipei de experți pentru evaluarea funcționării zilnice a persoanei (ECODFP). Pe baza acestor documente, bărbaților le era atribuit un grad de invaliditate, ceea ce le oferea dreptul la o amânare de la mobilizare”, se arată în comunicatul Procuraturii.

Ofițerii de poliție și procurorii au desfășurat zeci de percheziții la domiciliile suspecților și în sediile instituțiilor medicale implicate. Într-una dintre locații, anchetatorii au găsit o adevărată „cameră a banilor”, unde erau păstrate teancuri de bancnote în dolari și euro.

Pe lângă suma totală de peste 250.000 de dolari confiscata pe loc, anchetatorii au ridicat dosare medicale, ștampile, telefoane mobile și registre paralele în care erau notate numele persoanelor care au beneficiat de aceste servicii ilegale.

Persoanele implicate riscă pedepse severe cu închisoarea pentru fals în înscrisuri oficiale, luare de mită și sustragere de la îndatoririle militare în timp de război, în timp ce anchetatorii lucrează la identificarea tuturor bărbaților care au folosit adeverințele false. Toți suspecții au fost reținuți în conformitate cu articolul 208 din Codul de Procedură Penală al Ucrainei.

În timpul perchezițiilor autorizate, anchetatorii au confiscat peste 243.000 de dolari, aproximativ 750.000 de grivne, mai mult de 50.000 de euro și 700 de lire sterline. Valoarea totală a sumelor depășește 14,3 milioane de grivne.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE