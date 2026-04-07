Despărțiți de pe 26 decembrie 2025, după cum a afirmat chiar ea, Codruța Filip și Valentin Sanfira au depus actele de divorț pe 2 februarie, iar totul s-a încheiat oficial pe 2 martie.

Însă, cu toate acestea, cei doi au urcat împreună pe scenă pe 14 februarie, chiar de Ziua Îndrăgostiților, când Valentin Sanfira a avut un concert la care Codruța Filip a fost invitată. Doar că momentul a fost unul greu pentru artistă, care a fost la un pas să vomite pe scenă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 25

„Am și postat un filmuleț pe rețelele de socializare, pentru că m-a rugat, în care să promovez concertul. Eu inițial i-am spus că nu pot să merg la concert. Se rupsese relația și nu mai vedeam motivul pentru care eu m-aș prezenta la acest concert. Pentru că titlul era: «Două inimi se unesc»! Și eram noi doi pe afiș. Pentru că era vorba despre un concert care urma să aibă loc pe 14 februarie, de Ziua Îndrăgostiților. Și atunci avea în prim-plan povestea noastră de dragoste, practic.

Și atunci am spus: dacă noi nu mai suntem împreună și am hotărât ca drumurile noastre să se despartă, cum aș putea eu să vin, în calitate de ce? Și mi-a spus că trebuie să o văd ca pe o chestie strict profesională, că suntem artiști și avem datoria de a ne face meseria, de a face lucrul ăsta. Și că o să vin în calitate de artist, așa cum vin și ceilalți invitați.

Și, la un moment dat, țin minte că mi-a spus că vreau să-i fac rău dacă nu vin. Că nu vreau să vin. Și am zis: «Ok, dacă tu consideri așa…». Deși poate nu merita să merg, pentru că sufletul meu a fost distrus, țăndări, în bucăți. Am zis: «Ok, ca să nu înțelegi că vreau să-ți fac rău, cu toate cele care s-au întâmplat și cu toate cele prin care am trecut și pentru că sunt la pământ în momentul ăsta, eu o să vin. Ca să nu spui că sunt un om rău, rămân un om bun până la final».

Și am mers. Deci i-am spus o dată că nu pot să joc teatru. Și lumea din sală a văzut. Cei care au fost la concert au văzut răcirea și distanțarea dintre noi doi, care era destul de evidentă, dacă ne mai văzusei și înainte. Și atunci am mers la concert. Mi-a fost atât de greu și mi-am călcat pe inimă… Nici nu știu cum am putut să duc momentul la final, pentru că mie în timpul piesei mi s-a făcut atât de rău încât mi-a venit să vomit. Am crezut că n-o să reușesc să duc la final piesa. Sufletul meu plângea.

Eu, în timp ce cântam piesele, eu în interiorul meu urlam, nu eram OK. Erau și două piese de dragoste pe care trebuia să le cânt… prin intermediul cărora eu spuneam cât de mult ne iubim și ce frumoasă e dragostea și ce sentimente aparte trăim noi. Și noi eram într-o situație… N-a fost deloc ușor. Ca drept dovadă că imediat după moment am plecat, n-am mai putut să rămân”, a spus Codruța Filip în podcastul „Acasă la Măruță”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE