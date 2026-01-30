O ediție specială a podcastului lui Cătălin Măruță, prezentată de această dată de fiica sa, Eva, a scos la iveală un moment amuzant petrecut cu doar 24 de ore înainte ca prezentatorul să anunțe oficial oprirea emisiunii sale după 18 ani.

În timp ce publicul încă nu știa nimic, în familia Măruță se filma un story care avea să capete o notă ironic-comică prin context: David, fiul lui Cătălin Măruță, întreba în glumă: „Nu mai merge Pro TV-ul?”, fără să bănuiască ce urma. Momentul a fost povestit în podcast, unde Măruță a arătat și filmarea lui David, iar reacțiile celor doi au stârnit hohote de râs.

Înainte ca discuția să ajungă la momentul viral, Eva l-a provocat pe tatăl său să explice cum a trăit ultimele ore înainte ca vestea să fie făcută publică. Atmosfera a fost una relaxată, cu mult umor, iar Cătălin Măruță a povestit totul cu detașare, lăsând-o pe Eva să conducă dialogul.

Cătălin Măruță a explicat: „Vrei să le spunem oamenilor că povestea asta? Anunțul public și oficial că emisiunea se întrerupe, a fost pe data de 12 ianuarie. Pe data de 11 ianuarie, duminică, unde am fost noi? La biserică. Și David era în mașină. Tu știi video-ul cu David? Uite, o să-l punem aici. Eu dădeam zăpada afară, iar David era în mașină și făcea un story.”

(n.r. – în story) David întreabă: „Nu mai merge Pro TV-ul?”

Cătălin Măruță răspunde: „Nu mai merge, domle.”

David continuă: „La Antena ați încercat?”

Măruță completează cu umor: „Era închis.”

„Și noi ne-am amuzat foarte tare pe treaba asta. A fost filmat fix duminică, atunci când era zăpada aia foarte mare. Iar pe 12 a aflat lumea. A aflat lumea că gata, emisiunea, după 18 ani, una dintre cele mai longevive emisiuni, se oprește”, a adăugat prezentatorul.

Cum le-a răspuns Eva Măruță colegilor curioși

Eva Măruță a mărturisit că vestea opririi emisiunii prezentate de tatăl său a ajuns rapid și în discuțiile dintre colegii ei de școală. Curioși și surprinși de anunț, aceștia au vrut să afle direct de la ea ce s-a întâmplat și, mai ales, dacă Cătălin Măruță a fost afectat de această schimbare importantă din cariera sa.

Cu sinceritate, Eva le-a explicat că în familie lucrurile au fost privite cu maturitate și echilibru. Le-a spus colegilor că o emisiune nu poate dura o viață întreagă și că este firesc ca, la un moment dat, un capitol să se încheie pentru a face loc altora noi.

Cătălin Măruță: „Ție… Te-au întrebat copiii la școală? Ți-au zis ceva?”

Eva Măruță: „Păi unii zic: «Eva, mi-au zis părinții» sau «Eva, am văzut că tatăl tău nu o să mai fie la emisiune, nu mai e la Pro TV». Și am spus: «Păi, fraților, a făcut deja majoratul. Nu ține o viață întreagă o emisiune. Trebuie și să se mai termine, trebuie și să se mai schimbe». Și m-au întrebat dacă a fost deranjat tatăl meu. Și am spus: «Nu a fost deranjat, pentru că a înțeles și el că trebuie să se închidă și pentru că, la un moment dat, trebuie să se termine. Nu trebuie să țină toată viața».”

