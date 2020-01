De Ana Hațeg,

Louis C.K. urmează să susțină un show pe 18 mai, la Sala Palatului din Capitală, iar prețul biletelor începe de la 99 de lei la categoria 4 și ajunge la 299 de lei pentru categoria 1.

Potrivit iabilet.ro, biletele la categoria 1 s-au epuizat deja, iar la categoriile 2 și 3 mai sunt doar câteva puse în vânzare.

Louis C.K., unul dintre cei mai apreciați comedianți americani, implicat într-un scandal sexual în urmă cu doi ani, a produs mai mult de opt stand up specials, printre care Shameless, Chewed Up, Hilarious, Word – Live at Carnegie Hall (audio), Live at the Beacon Theater, Oh My God, Live at the Comedy Store și Louis C.K. 2017.

Listat pe locul patru în clasamentul celor mai buni cincizeci stand up comedians din toate timpurile alcătuit în 2017 de revista Rolling Stone, Louis C.K. este în același timp unul dintre cei mai polivalenți oameni din industria de entertainment americana.

De numele sau se leaga talk-show-uri precum Late Night with Conan O’Brien, The Dana Carvey Show si The Chris Rock Show, la succesul cărora a contribuit ca scenarist în anii ‘90 și 2000. Ulterior, Louis devine o figura proeminenta a emisiunii Saturday Night Live, iar rolurile avute în serialul Parks and Recreation sau în filme ca Trumbo, The Invention of Lying si Blue Jasmine ii consolideaza cariera de actor, scrie iabilet.ro.

În noiembrie 2017, Louis C.K. a fost implicat într-un scandal sexual uriaș, după ce mai multe femei l-au acuzat de hărțuire sexuală. Atunci el și-a recunoscut faptele și a spus că se retrage pentru o perioadă din viața publică.

