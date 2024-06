VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Zeci de mii de fani au luat cu asalt, miercuri, 12 iunie, Arena Națională din București pentru a participa la concertul formației Coldplay. Artistele EMAA din România și Maisie Peers din Regatul Unit au cântat în deschiderea concertului.

La un moment dat, pe scenă a urcat un manelist, Babasha, iar Chris Martin, solistul trupei Coldplay, a declarat că, de-a lungul timpului, a întâlnit cântăreți români minunați.

Tânărul de 21 de ani s-a apucat să cânte o piesă despre care a spus că el a compus-o, moment în care publicul a început să fluiere.

Înaintea acestui moment, Chris Martin a povestit publicului că înaintea concertelor pe care le susține în România a căutat informații despre muzica din România și a descoperit ca țara are mulți artiști buni.

Cântărețul de manele Babasha este unul dintre cei a căror muzică este foarte căutată (trending) pe YouTube.

Coadă de doi kilometri la intrarea pe Arena Națională

Îmbrăcați lejer, de vară, fanii au venit în număr mare să-și vadă idolii. Cu două ore înainte de concert, coada la intrarea pe stadion dinspre Bulevardul Basarabia se întindea pe 2 kilometri.

Coldplay va susține două concerte în România, pe Arena Națională din București, pe 12 și 13 iunie.

Reguli de acces la concertele Coldplay

Accesul la concert va fi permis doar în baza biletului valid, unei singure persoane, o singură dată, până la finalul evenimentului.

Cei care părăsesc zona evenimentului și doresc să reintre vor fi nevoiți să cumpere un bilet nou. Același lucru este valabil și pentru posesorii de brățări.

Biletul și brățara trebuie păstrate pe toată durata evenimentului, iar spectatorii trebuie să aibă asupra lor și un act de identitate valid. Biletul nu poate fi înlocuit/ reemis dacă este pierdut, furat sau distrus și este valabil pentru o singură intrare. Biletul nu poate fi transferat către o altă persoană sau revândut.

Ce faci cu brăţara primită, după concert

Spectatorii vor primi brățări eco-friendly, confecționate din material compostabil, pe care sunt rugați să le returneze după show la punctele semnalizate corespunzător, astfel încât să poată fi refolosite în următoarele concerte ale turneului, reducând în acest mod deșeurile.

Cu ce nu ai voie să intri pe Arena Naţională, ce este permis

În zona de concert va fi permis accesul cu: bidoane de plastic (tip sport) reutilizabile GOALE, având capacitate de maximum 750 ml (nu se acceptă recipiente de tip PET), aparate de fotografiat compacte, brichete, medicamente (orice astfel de produse sunt permise doar dacă sunt însoțite de rețetă, scrisoare medicală sau orice alt document înlocuitor al acesteia, cu maximum o doză zilnică), insulină, spray inhalator pentru astm.

Este permis accesul cu produse de tip SPF în recipiente de plastic cu o capacitate de maximum 100 ml.

În zona de concert nu va fi permis accesul cu: băuturi și produse alimentare achiziționate din afară perimetrului locației, obiecte din sticlă (inclusiv sticle de parfum de orice cantitate, orice alte sticle sau deodorante etc.), sticle PET, doze de aluminiu, conserve, artificii, bannere susținute de bețe, spray-uri, lasere, scaune, arme, obiecte contondente (inclusiv laptopuri), lanțuri, umbrele, animale de companie, rucsacuri, căști de motociclist, bagaje voluminoase mai mari decât o coală A4, selfie stick-uri, aparate foto profesionale, aparate de înregistrare audio-video de orice fel sau aparate GoPro, biciclete, motociclete, trotinete și skateboards.

La toate dintre cele trei zone de acces în stadion vor exista lockers în număr limitat. În limita disponibilității, acestea vor putea fi folosite contra cost (25 lei, TVA inclus/ per locker).

Apă gratuită la cocertele Coldplay Bucureşti 2024

În cadrul evenimentului vor exista stații de apă potabilă gratuită pentru spectatori.

Cum se pleacă de la Arena Naţională

Două linii de transport public vor fi înfiinţate în Bucureşti cu ocazia concertelor Colpdplay de la Arena Naţională, în zilele de 12 şi 13 iunie, anunţă Primăria Capitalei. În cele două zile, ȋn intervalele orare 16.00-20.30, şi 22.45-0.30, vor fi înfiinţate două linii de transport şi suplimentate alte două.

Înfiinţarea liniei 700 cu autobuze electrice – aceasta va funcţiona la un interval de succedare de circa 10 minute, ȋn ambele sensuri, ȋntre Piaţa Unirii şi Arena Naţională pe traseul: Piaţa Unirii, Bd. Unirii, Piaţa Alba Iulia, Bd. Decebal, șos. Mihai Bravu, str. Vatra Luminoasă, Bd. Pierre de Coubertin.

Ultima plecare de la Piaţa Unirii către Arena Naţională va fi la ora 20.30, iar ultima plecare de la Arena Naţională către Piaţa Unirii va fi la ora 0.30.

Autobuzele vor efectua opriri ȋn staţiile: „Bd. I.C. Brătianu” (ȋn ambele sensuri), situate pe Bd. Unirii ȋn zona magazinului Unirea Shopping Center, respectiv „Piaţa Unirii 4”, „Piaţa Unirii 1” şi „Piaţa Unirii 2”, amplasate ȋn Piaţa Unirii, precum şi la Arena Naţională pe Bd. Pierre de Coubertin.

Înfiinţarea liniei 87 cu troleibuze cu autonomie – aceasta va funcţiona (comun cu linia 86), la un interval de succedare de circa 10 minute, ȋn ambele sensuri, ȋntre Piaţa Romană şi Arena Naţională pe traseul: Piaţa Romană, Bd. Dacia, str. Traian, str. Iancu Cavaler de Flondor, Bd. Pache Protopopescu, str. Matei Voievod, str. Vatra Luminoasă, Bd. Pierre de Coubertin.

Ultima plecare de la Piaţa Romană către Arena Naţională va fi la ora 20.30, iar ultima plecare de la Arena Naţională către Piaţa Romană va fi la ora 0.30.

Troleibuzele vor efectua opriri ȋn staţiile: „Piaţa Romană” (din rondul Piaţa Romană), respectiv la Arena Naţională pe Bd. Pierre de Coubertin.

Suplimentarea parcului circulant pe linia 90 cu troleibuze cu autonomie – aceasta va funcţiona după-amiază la un interval de succedare de circa 10 minute.

Suplimentarea parcului circulant pe liniile de noapte N1 şi N10, care vor fi dotate cu autobuze hibrid – acestea vor funcţiona ȋn intervalul orar 22.30-0.30 la un interval de succedare de circa 10 minute. La afluire transportul spectatorilor va fi asigurat pe inelul median (șos. Mihai Bravu) de tramvaiele liniilor 1 şi 10 care sunt programate să funcţioneze la un interval de 6-8 minute.

Setlistul concertelor Coldplay

Act .i. Planets

Higher Power Adventure of a Lifetime Paradise The Scientist

Act .ii. Moons

Viva la Vida Hymn for the Weekend Up&Up Politik Yellow

Act .iii. Stars

Human Heart People of the Pride Clocks Infinity Sign Something Just Like This Midnight My Universe A Sky Full of Stars

Act .iv. Home

Sparks Don’t Panic The Jumbton Song Fix You Biutyful All My Love

Despre Coldplay

Coldplay este o formație de rock alternativ și piano-rock din Londra, Regatul Unit, printre cele mai cunoscute formații din lume. Formația este compusă din Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman și Will Champion.

Coldplay este una dintre cele mai de succes trupe ale noului mileniu, vânzând peste 50 de milioane de albume. Trupa este, de asemenea, cunoscută pentru single-urile de succes „Speed of Sound”, „Clocks” și „Viva la Vida”.

A fost premiată cu multe Premii Grammy. Coldplay și-a câștigat faima mondială cu lansarea single-ului „Yellow”, urmat de succesul albumului de debut, Parachutes (2000), care a fost nominalizat la Mercury Prize.

Atât Parachutes cât și următorul album, A Rush of Blood to the Head (2002), au avut un imens succes; cel din urmă a fost numit de către NME Albumul Anului. X&Y (2005) a primit și el laude; din decembrie 2006, formația a lucrat cu producătorul Brian Eno la cel de-al patrulea album, Viva la Vida or Death and All His Friends care a apărut în anul 2008.

Albumul a fost premiat cu două Premii Grammy, pentru Cel mai bun album rock al anului și pentru Cel mai bun Duo sau Formație. Tot din albumul Viva la Vida or Death and All His Friends face parte și single-ul „Viva la Vida” care a primit Premiul Grammy în calitate de Cântecul anului 2008.

