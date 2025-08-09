Seara a adus și un moment special: lansarea conceptului UNTOLD ONE, viziunea care va defini următoarea etapă în povestea festivalului. UNTOLD X marchează finalul unei decade și deschide oficial drumul spre o nouă eră, iar momentul de pe Mainstage a fost construit ca un prim pas în această nouă poveste.

Post Malone a ales Cluj-Arena pentru a deschide turneul său european „The Big Ass Tour” și a mărturisit că este extrem de fericit pentru ceea ce trăiește pentru prima dată România. „Am fost în atâtea locuri în viața mea, dar nu am ajuns niciodată în România. Este pentru prima dată când vin în această țară frumoasă și vreau să vă mulțumesc pentru invitație, pentru că sunteți un public incredibil. Aici, la UNTOLD, debutează turneul european

The Big Ass Tour, așa că UNTOLD, îți mulțumesc pentru acest debut incredibil. Este ireal”, a spus artistul de pe scena principală. Într-un moment de sinceritate, Post Malone a vorbit despre începuturile carierei sale și despre modul în care a fost privit de-a lungul timpului: „De multe ori mi s-a spus că sunt un ‘one hit wonder, dar nimeni nu mi-a spus că într-o zi voi ajunge la un festival extraordinar ca acesta, în fața unui public incredibil, așa cum sunteți voi. Dacă aveți un vis, nu lăsați pe nimeni să vă spună că este imposibil”. Parte din ADN-ul UNTOLD încă de la prima ediții, Armin van Buuren a revenit pe Cluj- Arena pentru a sărbători 10 ani de festival cu un set maraton de 3 ore. „UNTOLD, 10 ani.

Această celebrare merită un moment care să-l pună în lumină”, a spus artistul, înainte de a oferi o experiență dedicată comunității care l-a primit mereu cu brațele deschise. Show-ul a avut o producție spectaculoasă, cu o scenă customizată special pentru el, integrată în structura Mainstage-ului, și un concept vizual adaptat momentului aniversar. Pe scenă au urcat invitați speciali: Sacha Marie Taylor, Rhomani Maloney Drummond și Norma

Surpriza serii a venit de la Salvatore Ganacci, un artist cunoscut pentru stilul său atipic și modul în care transformă fiecare apariție într-o experiență imprevizibilă. Pentru

UNTOLD X, scena a fost customizată special și inclusă în structura Mainstage-ului, transformată într-o sufragerie și un dormitor, cu DJ booth-ul amplasat deasupra.

Delia a adus pe Mainstage-ul UNTOLD X un show plin de energie, cu momente create pentru a surprinde și implica fanii. Artista a urcat pe scenă alături de invitați speciali, Iustin HVNDS, Macanache și Nick de la N&D, care au adăugat un plus de intensitate și diversitate muzicală.

Abonamente Untold 2026, disponibile din 9 august

Organizatorii au anunțat că vânzarea abonamentelor pentru UNTOLD ONE, ediția care va marca începutul unei noi ere a festivalului, va începe sâmbătă, 9 august, ora 18:30. Ziua a treia a ediției aniversare aduce pe Cluj-Arena unele dintre cele mai așteptate momente ale festivalului. În premieră absolută pentru România și cu singurul show de festival din Europa, Metro Boomin, unul dintre cei mai influenți producători ai ultimului deceniu, va urca pe scena principală UNTOLD X.

Seara va include și un moment special În Memoriam Avicii, oferit de UNTOLD și Kaufland, pentru a onora moștenirea unuia dintre artiștii care au făcut parte din prima ediție a festivalului, în 2015.

O altă premieră pentru un festival din Europa va fi show-ul brazilianului Alok – Keep Art Human, o producție care aduce pe scenă fuziunea dintre muzică și artă vizuală în mișcare, avându-i alături pe membrii trupei Urban Theory. Lineup-ul este completat de Puya, Alan Walker, care revine pe Mainstage, Hugel, Steve Angello, Vini Vici și WizTheMc.

Două dintre trupele anunțate în programul festivalului UNTOLD 2025, Paraziții și Vama, nu vor mai urca pe scenă, spre dezamăgirea fanilor.



