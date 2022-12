S-a întâmplat şi după transformarea lui Feli şi a lui Nicolai Tand, cărora ruleta le-a adus în semifinală o super transformare în Robbie Williams si Nicole Kidman cu Somethin’ Stupid. La finalul reprezentaţiei, prezentatorii, juraţii şi concurenţii i-au aplaudat la scenă deschisă, cu ochii în lacrimi.

„Nicolai e dovada vie a faptului că, deşi nu ai toate datele de sus pentru aşa ceva, prin muncă, tot faci, tot transmiţi, tot bucuri lumea!”, a mărturisit Aurelian Temişan, în vreme ce Emma de la ZU a completat, cu ochii în lacrimi, aşa cum a stat pe toată durata momentului: „Mi se pare că Nicolai a inventat un nou tip de cântat – din suflet!”.

Atenţia s-a îndreptat apoi către partenera sa, care i-a fost alături încă de la început. „Mai avem ceva de aplaudat, pe Feli, un artist extraordinar, un om cu o răbdare şi o bunătate şi un spirit de echipă rar întâlnită!”, a spus şi Cuza.

La rândul ei, Feli le-a dezvăluit: „Pentru mine, faptul că parte din ce are Nicolai nou acum, din muzică, este şi datorită prieteniei şi muncii noastre, e ceva ce nu bate nimic, nicio faimă, niciun ban, nimic! Faptul că azi am cântat cu el, pe note, şi el, în toată emoţia care e evident că îl copleşeşte pe scenă, a fost atât de sigur pe el, e cea mai mare bucurie şi împlinire. Nu pot să descriu în cuvinte cât respect şi câtă apreciere am eu pentru omul ăsta!”.

Recomandări Cel mai longeviv director din istoria Operei Vieneze, românul Ioan Holender, articol în Libertatea cu un mesaj către cancelarul austriac: „Mă simt jenat, ba chiar rușinat”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Aurelian Temişan a completat şi el: „Nu cred că putea să aibă o parteneră mai bună!”. Întregul moment, dar şi reprezentaţiile celorlalte cupluri de artişti vor putea fi urmărite sâmbăta aceasta, de la 20:00, la Antena 1, în cadrul semifinalei „Te cunosc de undeva!”. Tot mâine seară, telespectatorii vor putea afla şi cine sunt cele 3 cupluri care li se vor alătura lui Jo şi Liviu Teodorescu în marea finală „Te cunosc de undeva!” din 17 decembrie.

Publicul spectator, factor de decizie în desemnarea finaliştilor „Te cunosc de undeva!”

De data aceasta, pe lângă votul juriului şi cele 5 puncte pe care concurenţii şi le acordă între ei, cea mai importantă notă va aparţine publicului prezent pe platoul de filmare, care poate răsturna orice clasament. Dacă Jo şi Liviu Teodorescu, prin câştigarea ultimei gale, şi-au asigurat un loc în mare finală, nu acelaşi lucru se poate spune şi despre celelalte 7 cupluri ale transforming show-ului de la Antena 1, care vor trăi cu mari emoţii verdictele.

Recomandări Cel mai longeviv director din istoria Operei Vieneze, românul Ioan Holender, articol în Libertatea cu un mesaj către cancelarul austriac: „Mă simt jenat, ba chiar rușinat”

„Concurenţilor le vor bate rău inimile în această seară, pentru că vor trece de 3 ori prin chinul aflării rezultatelor şi al schimbărilor de clasament: întâi juriul, apoi notarea dintre ei şi, în cele din urmă şi cel mai important, nota publicului, care poate răsturna orice clasament!”, a dezvăluit Pepe, în vreme ce Alina a completat: „La fel ca juriul, publicul poate acorda note între 5 şi 11, iar punctajele obţinute pot fi uriaşe şi pot schimba clasamentul!”.

Cine sunt cele 3 cupluri de artişti care vor concura alături de Jo şi Liviu Teodorescu în finala Te cunosc de undeva! şi ce momente încărcate de emoţie au pregătit concurenţii pentru semifinala transforming show-ului, telespectatorii vor putea afla sâmbăta aceasta, de la 20:00, la Antena 1.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Un austriac, care a locuit în România, foarte aspru cu statul nostru: „Oraș urât, am venit într-o țară săracă”. În ce oraș a locuit

Playtech.ro ȘOC! Șeful băncii austriece care deține BCR România, mesaj pentru politicienii români! Uluitor ce a spus

Viva.ro O recunoști? S-a transformat total, la nouă ani de când și-a pierdut soțul. El era mai mare decât ea cu 47 de ani, dar asta nu a stat niciodată în calea iubirii lor

Observatornews.ro Un clujean și-a retras toți banii de la BCR, "după umilirea României de Austria"

Știrileprotv.ro Reacția băncilor austriece, după ce Rareș Bogdan a cerut boicotarea afacerilor lor din România

FANATIK.RO Mircea Badea, boicot după ce Austria a votat împotriva intrării României în Schengen: „Pot să fiu rău”

Orangesport.ro Gigi Becali, explozie de nervi după ce Austria s-a opus intrării României în spaţiul Schenghen. Declaraţii extrem de dure

HOROSCOP Horoscop 9 decembrie 2022. Scorpionii pot trăi un moment delicat sau astăzi să apară un nou episod dificil în viața lor

PUBLICITATE Povestea lui Pavel Traian, din Cluj: a primit tratamentul care l-a scăpat de dureri la 6 ani de la diagnostic