Restricții de circulație în perioada 5 – 8 iunie 2026

Primăria Galați informează că se închide circulația rutieră pe cinci străzi, în următoarele intervale orare:

Str. Navelor (tronson str. Egalității – str. Domnească) – perioada 5 iunie 2026, ora 01.00 – 8 iunie 2026, ora 05.00;

Str. Domnească (tronson str. Navelor – Aleea Trandafirilor) – perioada 5 iunie 2026, ora 01.00 – 8 iunie 2026, ora 05.00;

Str. Brăilei (tronsonul cuprins între str. Traian – str. Domnească, doar sensul de mers către str. Domnească, precum și tronsonul dintre str. Nicolae Bălcescu – str. Domnească, ambele sensuri) – perioada 5 iunie 2026, ora 01.00 – 8 iunie 2026, ora 05.00;

Bulevardul Marea Unire (tronsonul cuprins între str. Traian – str. Navelor), astfel: 5 iunie 2026, ora 18.00 – 6 iunie 2026, ora 01.00; 6 iunie 2026, ora 18.00 – 7 iunie 2026, ora 01.00; 7 iunie 2026, ora 18.00 – 8 iunie 2026, ora 01.00;

Artera rutieră bretea Parc Elice (tronsonul cuprins între str. Traian – bd. Marea Unire), astfel: 5 iunie 2026, ora 18.00 – 6 iunie 2026, ora 01.00; 6 iunie 2026, ora 18.00 – 7 iunie 2026, ora 01.00; 7 iunie 2026, ora 18.00 – 8 iunie 2026, ora 01.00.

Rute alternative

Pe durata instituirii restricțiilor de trafic, municipalitatea recomandă următoarele rute alternative:

– str. Domnească – str. Gării – str. Nicolae Bălcescu – str. Brăilei;

– str. Domnească – str. Gării – str. Dogăriei – str. George Enescu – str. Portului;

– str. Domnească – str. Gării – str. Alexandru Ioan Cuza – str. Egalității -str. Navelor – str. Portului/bd. Marea Unire;

– str. Brăilei – str. Traian – str. Basarabiei – str. Domnească;

– bd. Marea Unire – str. Traian – str. Basarabiei – str. Domnească;

– str. Portului – str. Ana Ipătescu – str. Dogăriei – str. Gării;

– str. Portului – str. George Enescu – str. Dogăriei – str. Gării;

– str. Portului – str. Egalității – str. Sindicatelor – str. Dogăriei.

„Pe durata instituirii restricțiilor de trafic recomandăm ferm evitarea circulației rutiere (cu excepția riveranilor) pe următoarele străzi: str. Ion Creangă, str. Logofăt Tăutu, str. Nicolae Gamulea, str. Universității și str. Eroilor (tronsonul cuprins între str. Nicolae Bălcescu și str. Domnească)”, mai transmite Primăria Galați, într-un comunicat.

Conducătorii auto sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră temporar instituită și să evite parcarea autovehiculelor, între 5-8 iunie, pe tronsoanele de stradă destinate circulației pietonale.

Artă stradală, experiențe culturale și muzică la Galați StreetFest 2026

Zona centrală a orașului Galați se va transforma într-o scenă deschisă în perioada 5-7 iunie. Vor fi spectacole de teatru stradal, acrobații, muzică live, instalații vizuale, video mapping și proiecții pe apă.

„Deschiderea oficială a festivalului va avea loc vineri, 5 iunie, la ora 17:00, în zona Hotelului Ibis. De altfel, de vineri până duminică, începând cu orele 17.00, evenimentul va reuni artiști și companii din România și din străinătate, care vor susține reprezentații simultane, în mai multe zone: Aleea de la P-uri, Parcul Eminescu, Fântâna „Fata pe Valuri”, Hotel Ibis – Mercure, Strada Domnească 34, Universitatea „Dunărea de Jos”, zona Primăriei și Prefecturii Galați, precum și Faleza Dunării – Elice”, a precizat Ionuț Pucheanu, primarul orașului Galați.

Pe parcursul celor trei zile, publicul va putea urmări reprezentații susținute de artiști internaționali consacrați, precum Luke Silva, Richard Filby, Richard Handley, The Great Mimic Boy, Magic Mark, Dan Acro Juggler, Lorand Karbula, Vlad Benescu, Elisa Zanlari – Circo Puntino și mulți alții.

Printre cele mai așteptate momente ale ediției se numără: spectacolele de foc „Mansterville – Propane Punk Show”, programate sâmbătă și duminică; concurs de Kendama cu CRBL (sâmbătă n.r.); reprezentațiile aeriene și acrobatice din zona Primăriei și Prefecturii Galați; spectacolele cu păpuși gigant și personaje gigantice itinerante; sesiunile de video mapping proiectate pe fațada Prefecturii Galați; proiecțiile pe apă de la Elice, programate în fiecare seară de la ora 23:00.

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