Calendar Evaluare Națională 2026

Potrivit calendarului pentru Evaluarea Națională 2026, publicat de Ministerul Educației, înscrierea elevilor la examen se va desfășura în perioada 8 – 12 iunie 2026, prin intermediul unităților de învățământ. Tot pe 12 iunie 2026 se vor încheia și cursurile pentru elevii din clasa a VIII-a.

Calendarul Evaluării Naționale 2026:

8-12 iunie 2026 – Înscrierea la Evaluarea Națională 2026

12 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

22 iunie 2026 – Limba și literatura română (probă scrisă)

24 iunie 2026 – Matematică (probă scrisă)

26 iunie 2026 – Limba și literatura maternă (unde este cazul)

1 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale

2-3 iulie 2026: Depunerea contestațiilor

8 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale

Calendar Evaluarea Națională 2026 – Foto: edu.ro

Înscriere Evaluare Națională 2026: cine se înscrie și cum

Înscrierea la Evaluarea Națională 2026 este realizată, de regulă, prin unitățile de învățământ, fără ca elevii sau părinții să depună dosare individuale, în majoritatea cazurilor.

Concret, înscrierea candidaților se face automat, prin școala la care elevul a fost înscris, între 8 și 12 iunie, fără a fi nevoie ca elevii sau părinții să facă ceva anume.

Astfel, instituția de învățământ se va ocupa de verificarea situației școlare a fiecărui elev de clasa a VIII-a, pentru a putea face înscrierea la Evaluarea Națională 2026. Elevii trebuie să finalizeze clasa a VIII-a și să aibă situația încheiată.

Secretariatele unităților de învățământ realizează înscrierea în perioada 8-12 iunie 2026.

Apoi, școlile transmit listele către comisiile județene, iar elevii sunt distribuiți în centrele stabilite de inspectoratele școlare.

Ce trebuie să știe elevii despre Evaluarea Națională 2026

Evaluarea Națională 2026 reprezintă examenul final al ciclului gimnazial și este criteriul principal pentru admiterea la liceu. Evaluarea Națională se susține într-o singură sesiune anuală.

Media obținută la Evaluarea Națională clasa a VIII-a reprezintă principalul criteriu pentru admiterea la liceu în anul școlar 2026-2027.

Procesul de admitere la liceu 2026 începe pe 13 iulie, odată cu completarea fișelor de opțiuni (13-20 iulie), iar prima repartizare computerizată a elevilor este programată pentru data de 22 iulie 2026.

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