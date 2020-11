Confesiunile lui Teo Trandafir, într-un interviu sincer. “Căsniciile mele nu vor funcționa niciodată, pentru că am această cerință pentru bărbatul de lângă mine”

Unul dintre subiectele sensibile tratate aseară în cadrul emisiunii a adus în prim-plan căsniciile lui Teo Trandafir. Aceasta a povestit care au fost motivele care au stat la baza eșecurilor mariajelor ei și, în același timp, prezentatoarea TV a explicat ce compromisuri nu ar face niciodată din dragoste.

“Eu nu suport niciun fel de autoritate. În secunda în care autoritatea s-a ridicat asupra mea fără blândețe, înțelegere și argumente, o dau la o parte ca pe o măsea stricată. (…)

Odată instalată autoritatea, eu nu mai funcționez, căsniciile mele nu vor funcționa niciodată, pentru că am această cerință pentru bărbatul de lângă mine: lasă-mă să trăiesc lângă ține, așa cum îți dau libertatea să trăiești lângă mine.

Nu suport să mă întrebi cu cine vorbesc la telefon, unde sunt; nu te voi întreba niciodată unde ești. Niciunul dintre partenerii mei nu a auzit de la mine întrebarea cu cine ești și unde ești.

Niciodată! Dacă vrei să te întorci, bine, dacă nu, p-aci ți-e calea. Sunt mult prea bună pentru tine. Vrei să mă rog de tine să te întorci? Mai bine mor! Rămâi cu cine ești, cât timp dorești; și întoarce-te dacă mai e cale”, a spus Teo Trandafir.

Viața vedetei TV a fost marcată și de lipsuri materiale, de perioade de glorie și, deopotrivă, de momente dificile, pe plan financiar, pe care le-a traversat cu brio, alături de fiica sa, Maia.

Recomandări Vaccinul anti-COVID-19 de la Pfizer și BioNTech este eficient 95% și sigur, arată analizele finale

“Cred că am fost atât de săracă încât nu îmi permiteam cinematograf, mă gândeam de două ori la asta. Preferam să îi cumpăr fiicei mele o pereche de încălțări, pentru că, la un moment dat, s-a pus problema și așa.

Am avut o revelație în clipa în care antrenoarea de baschet a fiicei mele m-a întrebat dacă este în regulă să îi ofere Maiei, din partea ei, o pereche de încălțări sport, pentru că îi este clar că ale ei i-au rămas mici.

Nu îmi dădusem seama. Și atunci am zis așa: această situație trebuie să înceteze acum, este destul, Maia a suferit împreună cu mine eroic, suntem doi soldați, umăr la umăr, am trecut împreună printr-un război pe care l-am și câștigat”, a spus Teo.

Ce spune despre relația cu tatăl ei

Teo Trandafir a povestit aseară, în cadrul emisiunii “40 de întrebări cu Denise Rifai”, care este relația cu tatăl ei și dacă l-a iertat.

Recomandări Crimele de la Caracal. Gheorghe Dincă s-a plâns la proces că avocatul său nu-i răspunde la telefon: „Nu am cum să mă apăr”

Impasul pe care l-a traversat în urmă cu câțiva ani i-a schimbat optica pe toate planurile și a reușit să lupte mai mult și să ierte.

“Un copil care nu își iartă părinții este un monstru (…). După ce mi-am dat seama de adevărul lui și de unghiul lui, de perspectiva lui, l-am invitat prin Skype și ne-am mărturisit public iubirea dementă care ne-a unit. Tatăl meu a fost soarele meu și ne-am spus asta pe post, la TV.

Am simțit nevoia asta să ne iertăm, să ne înțelegem, nu neapărat să ne expunem, dar să avem mărturie amândoi faptul că există mai multe perspective.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Eu la vremea respectivă eram atât de înverșunată pentru că nu știam dacă viața mea va mai fi la fel. După ce am plecat de la Viena nu mai înțelegeam nimic, am suferit cinci anestezii generale într-o lună și jumătate.

Am uitat lucruri, oameni, întâmplări, fapte, am uitat cum mă cheamă, am uitat să vorbesc, am făcut afazie.

Mi-am dat seama că niciodată eu nu voi mai fi ce am fost și am început să mă răzbun pe toată lumea, inclusiv pe tata. (…) Am luptat mai mult, am iertat mai mult și am înțeles că acuzele și degetele îndreptate împotriva altuia nu folosesc la nimic”, a continuat Teo.

Citeşte şi:

Actrița Draga Olteanu Matei a murit. Avea 87 de ani

Justiția melcilor. Niciun mare dosar din 12 deschise după Colectiv n-are o sentință finală! Unele nici n-au fost trimise în judecată

În timp ce mai mult de 30% dintre ordinele de restricție sunt încălcate, femeile sunt agresate acasă și ignorate în pandemie

PARTENERI - GSP.RO „Să nu spui nimănui asta!” » Ce a pățit o chelneriță când a servit un miliardar: „Ce ai face dacă ai avea toți banii din lume?”

PARTENERI - PLAYTECH Ce s-a întâmplat, înainte ca Draga Olteanu Matei să moară! Dramă fără margini!

HOROSCOP Horoscop 18 noiembrie 2020. Fecioarele sunt pornite să acționeze în forță pentru a obține anumite avantaje

Știrileprotv.ro Reacțiile adverse care pot apărea după administrarea vaccinului anti-COVID

Telekomsport ŞOC! Marele campion riscă 20 de ani de închisoare! Este acuzat de raporturi sexuale cu o minoră