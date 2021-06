Conversații private între Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf. Ea le-a făcut publice

„Am să vă prezint o poveste unică de dragoste între doi copii care au pornit singuri, fără nici un ajutor, și-au jurat dragoste și respect etern, să ajungă în vârful piramidei, și-au jurat să moară împreuna ținându-se de mână”, a transmis pe Instagram Anamaria Prodan în seara zilei de 21 iunie.

Rând pe rând, ea a postat în mediul online mai multe mesaje de la Laurențiu Reghecampf. Unul datează din 2009.

„Iubi, când mă gândesc la tine mă iau așa fiori. Îmi trec lucruri așa de frumoase prin cap, Junior, fetele, noi doi, îmi vine să plâng.

Nu am putut să vă duc nici măcar într-un concediu. Iar tu mi-ai dat totul mie. Eu te iubesc enorm, nici nu știu ce să fac ca să ieșim din asta. Nu am aer când mă gândesc că aș putea să te pierd din cauza problemelor astea. Indiferent ce se va întâmpla, eu te voi iubi toată viața mea”, îi scria Laurențiu Reghecampf Anamariei.

Impresara a mai arătat și alte conversații în care ea și soțul își făceau declarații de iubire. Totodată, ea a mai precizat: „Dragostea ne-a ajutat să realizăm tot ce am visat cu mulți ani în urmă, să ajungem în vârful muntelui EVEREST, fără să cerem ajutorul nimănui, fără să ne ploconim la nimeni, fără să ne umilim în față nimănui. Mereu cu capul sus, spate în spate! Fiind echipa perfectă am doborât obstacolele râzând”, a mai scris ea pe Instagram.

Toate aceste dezvăluiri vin după ce Anamaria Prodan a spus că Reghecampf a rugat-o să nu mai facă declarații publice despre relația lor.

Pe 17 iunie, joi, Laurențiu Reghecampf a anunțat că divorțează de Anamaria Prodan, dar păstrează discreția pentru copiii lor. „Da, e adevărat, divorţăm! Este singurul comentariu pe care îl am de făcut. Vă rog să înţelegeţi că este vorba de viaţa noastră privată, de copiii noştri şi vă rog să ne respectaţi decizia. Vă mulţumesc”, a spus Laurenţiu Reghecampf pentru fanatik.ro.

Ea a negat totul.

Anamaria și Laurențiu Reghecampf au devenit un cuplu în anul 2008, după ce amândoi au divorțat de foștii parteneri de viață. Anamaria Prodan are două fiice, Rebecca și Sarah, din mariajul cu primul ei soț. Cu actualul soț, vedeta are un fiu, iar Laurențiu Reghecampf are, la rândul lui, un copil dintr-o căsnicie anterioară, pe Luca.

