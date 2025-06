Copiii lui Dragoș Bucur și ai Danei Nălbaru nu au acces la rețelele de socializare. Ce pasiuni au tinerii: „Om modern”

Jurat la „Românii au talent”, show difuzat în fiecare an de PRO TV, Dragoș Bucur a păstrat în continuare legătura cu lumea showbiz-ului și vorbește destul de des despre viața pe care o trăiește departe de București.

Recent, într-un interviu pe care l-a acordat în OK Magazine, Dragoș Bucur a dezvăluit că Sofia, Kadri și Roxana, cei trei copii pe care îi are cu Dana Nălbaru, nu au acces la rețelele de socializare.

„Sofia a făcut 18 ani. Știi care e partea bună? Că nu devine adult peste noapte. Din fericire, copiii cresc în fiecare zi și tu ajungi să te obișnuiești cu gândul, cu schimbările, cu percepția asupra schimbărilor prin care trec ei. Îți dorești să crească copilul, să fie pe picioarele lui, să fie independent, nu să-l ții tot timpul de mână. Evident că noi mai facem asta, și eu, și Dana, vorbim cu Sofia cred că de zece ori pe zi, dar e independentă. Este în continuare copil, din fericire.

Nu vor să crească, nu se grăbesc, nu au chestia asta. Și cred că are legătură cu faptul că ei n-au acces la social media. Altfel, normal, au tot ce are un om modern, adică lucrează pe calculator, fii-miu face programare. Kadri este pasionat de orice are legătură cu știința. Roxana desenează foarte frumos, chiar e talentată și are un stil anume de a desena.

Kadri, pentru că mergem pe munte destul de des și acum vreo doi ani am fost pe Scropoasa, pe un traseu foarte lejer, care șerpuiește pe lângă râu, țin minte că mi-a zis: «Ce chestie! Parcă ar fi prefața unei cărți drumul ăsta». A fost o remarcă absolut surprinzătoare și de artist. Acum vreo săptămână am făcut cu el un gard electric de vreo 150 de metri, doar noi doi! Deci facem lucruri împreună. El e masculul alfa din familia noastră, nu eu”, a spus Dragoș Bucur pentru sursa citată.

