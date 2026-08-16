Copilăria în umbra certurilor dintre părinți, sursă de inspirație pentru o piesă rock. Dorin Dancu, solistul trupei Îngeri și Corbi: „Violența domestică se poate transmite ca o infecție pentru următoarea generație”
Dorin Dancu. Sursa foto: Adrian Dancu

„Rockul ne dă un sentiment de integritate care de multe ori e vindecător”

Fondată în 2021 la Blaj, trupa Îngeri și Corbi a construit un sound care aduce aminte de vibrațiile anilor 2000 — riff-uri dense de chitară, ritmuri de tobe bine conturate și un vocal care poartă emoția textelor până la capăt. Influențele nu-metal și post-grunge sunt vizibile, însă trupa reușește să imprime propriul caracter fiecărei piese. Componența trupei este următoarea: Dorin Dancu (voce și chitară), Nick Muntean (bass și voci adiționale) și Cosmin Simu (tobe)

Albumul de debut al trupei, „Azilul Sufletelor”, conține 11 piese și este disponibil pe toate platformele de streaming. Trupa Îngeri și Corbi a susținut până acum zeci de concerte în toată România. Videoclipul melodiei „Infectat” urmărește povestea unei fetițe crescute într-un mediu tensionat, dominat de conflicte constante. Singurătatea și neputința ei devin firele narative centrale ale întregii producții. Într-un moment cheie al poveștii, solistul trupei îi oferă fetiței un felinar cu puteri supranaturale — un simbol al speranței și al adevărului — cu ajutorul căruia ea reușește să le arate părinților realitatea în care trăiește zilnic. Prin acest tip de narațiune vizuală, Îngeri și Corbi transmit un mesaj foarte clar: muzica rock nu este doar despre energie și volum, ci poate fi și un vehicul pentru empatie și introspecție socială.

Atât Dorin Dancu, cât și colegii săi Nick Muntean și Cosmin Simu au o experiență de peste două decenii în lumea rock-ului, făcând parte anterior din ParadigmA, o trupă rock de succes ce a susținut numeroase concerte în țară și peste hotare, câștigând și mai multe premii. Dorin Dancu a explicat cum a fost pentru cei trei componenți ai formației procesul de reorganizare și reinventare în Îngeri și Corbi și care au fost motivațiile schimbării. 

„În perioada dinainte de Îngeri și Corbi, identitatea noastră ca grup era în formare și simțeam că nu ne regăsim complet în stilurile abordate de noi. În procesul reorganizării, aflați în tranziție, ne-am văzut într-un fel la o răscruce de drumuri și după câteva încercări zadarnice, ne-am întors în interior, la rădăcini. Astfel, ne-am găsit cu adevărat drumul, iar de atunci totul a decurs natural din punctul de vedere al creației. Destinația finală, viziunea noastră, dar și călătoria până acolo, «în vârful muntelui», e motivația noastră. Faptul că prin rock ne-am găsit identitatea, găsind adevărul, ne dă un sentiment de integritate care de multe ori e vindecător.”, a declarat Dorin Dancu pentru Libertatea. 

Copilăria în umbra certurilor dintre părinți, sursă de inspirație pentru o piesă rock. Dorin Dancu, solistul trupei Îngeri și Corbi: „Violența domestică se poate transmite ca o infecție pentru următoarea generație”
Trupa Îngeri și Corbi. Sursa foto: Adrian Dancu

„Când am auzit Nirvana cu Smells Like Teen Spirit, ceva aproape fizic s-a aprins în mine”

În 2004, Dorin Dancu a format trupa ParadigmA, formație ce a susținut numeroase concerte în toată țara, dar și în Spania, Germania, Ungaria, Bosnia și Belgia. În 2010, ParadigmA a obținut  Marele premiu la Festivalului internațional Proms of Delight. 

„Fratele meu asculta zilnic death metal, dar și thrash metal pe ici, pe colo, iar eu, fiind martor auditiv, mi-am format involuntar apetitul pentru rock. Totuși, când am auzit Nirvana cu Smells Like Teen Spirit, ceva aproape fizic s-a aprins în mine. În acele 4 minute și jumătate, înmulțite cu 10 pe zi, cred că mi-am făcut câțiva dușmani printre vecinii de bloc, un inamic clar a devenit chiar mama mea, îți poți imagina de ce”, povestește Dorin Dancu.

Puțin mai târziu, Kurt Cobain, „Come As You Are” și „Where Did You Sleep Last Night” au fost prima sa inspirație pentru a lua o chitară în mână, dându-i încrederea că poate să înceapă să învețe singur aceste piese, cu zero lecții de chitară și zero lecții de canto. „Oricum, stilul Nirvana te invită în mare exact la asta și anume să participi așa cum ești. Așa m-am „infectat” iremediabil”, adaugă solistul trupei Îngeri și Corbi.

Copilăria în umbra certurilor dintre părinți, sursă de inspirație pentru o piesă rock. Dorin Dancu, solistul trupei Îngeri și Corbi: „Violența domestică se poate transmite ca o infecție pentru următoarea generație”
Dorin Dancu, trupa Îngeri și Corbi. Sursa foto: Adrian Dancu

„Rock înseamnă adevărul crud zis în față, dar cu scopul de a ridica, nicidecum de a distruge”

Dorin Dancu a explicat și cât de greu și de motivant e să faci rock în România: „Odată ce ai luat microbul ăsta, o faci oricum, pe costuri proprii, în condiții improprii, de multe ori neomenești. Motivația vine din cele mai simple reacții ale oamenilor care îți ascultă atent și implicat muzica, dar și din chimia din interiorul echipei, aici e acel foc viu”. Trupa a lansat în luna mai videoclipul melodiei „Infectat”, o poveste despre copilăria în umbra conflictelor din familie, o temă grea, dureroasă, foarte actuală. Iar Dorin Dancu a dezvăluit cât de dificil a fost procesul creativ pentru transpunerea acestei teme dure într-o piesă rock. 

„Rock înseamnă adevărul crud zis în față, dar cu scopul de a ridica, nicidecum de a distruge. Tehnic, ne-am promis să nu ne adâncim în detalii, nu ne-am putut ține de cuvânt și am tratat subiectul în multe discuții, pe parcursul mai multor zile, cel mai dificil fiind de fapt să renunțăm la idei care nu puteau fi puse în imagini fără un buget mare, iar pentru că bugetul nostru a fost propriu, deci foarte limitat, a trebuit să adaptăm vizualul la condiții tehnice cât mai simple”, spune Dorin Dancu.

Despre tema melodiei, artistul a precizat că este una care abordează o realitate socială, care afectează mulți copii. „Conflictele din familiile românești tradiționale sunt de prea multe ori ignorate, iar când tensiunile dintre părinți devin obișnuință, aceștia devin aproape imuni, aproape orbi, nemai observând cât de mult îi pot afecta pe copii și comportamentul acestora mai târziu. Fiecare ceartă îi poate răni emoțional pentru mult timp, iar de cele mai multe ori obiceiul ăsta, fiind cumva acceptat într-o cultură nocivă, se poate transmite ca o infecție pentru următoarea generație, de aici metafora clipului nostru”, este de părere Dorin Dancu. 

Copilăria în umbra certurilor dintre părinți, sursă de inspirație pentru o piesă rock. Dorin Dancu, solistul trupei Îngeri și Corbi: „Violența domestică se poate transmite ca o infecție pentru următoarea generație”
Trupa Îngeri și Corbi la un concert. Sursa foto: Adrian Fleșer

Rock-ul, empatie și introspecție socială

Solistul trupei recunoaște că pentru Îngeri și Corbi rock-ul este empatie și introspecție socială: „Rockul, prin abordarea versurilor, a mesajului audio și vizual, ne face mai atenți la acțiunile celor din jurul nostru, și pentru că vrem să lăsăm ceva important pentru cei care ne ascultă, căutăm să înțelegem comportamentele oamenilor. Astfel, devenim în mod natural empatici în procesul de analiză a publicului căruia ne adresăm”.

Dorin Dancu recunoaște deschis și că a avut momente când a căzut în umbră. 

„Exact când mă așteptam mai puțin, da, am căzut în umbră. M-am văzut neputincios și mic, aș fi vrut să dispar, să nu fi existat deloc. Din acel întuneric am adus la lumină, în versurile noastre, câteva sentimente”, se destăinuie Dorin Dancu. 

Și tot el spune că în ADN-ul său e foarte mult rock: „Dacă m-ai duce la probe biologice, posibil să găsești o concentrație peste limita legală” (Zâmbește). 

Trupa Ingeri si Corbi Foto Credit – Adrian FleșerIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 3
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