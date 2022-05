Laurențiu Reghecampf a devenit tată a treia oară pe 19 mai. Iubita lui, Corina Caciuc, a adus pe lume un băiețel perfect sănătos la un spital privat din București. Astăzi, 31 mai, tăticul i-a externat și au avut prima ieșire în familie. Reghe, Corina și Liam au mers la un restaurant, acolo unde s-au întâlnit chiar cu prezentatorul Cătălin Măruță.

El nu a ratat ocazia și l-a filmat pe Laurențiu Reghecampf, l-a felicitat pentru că a devenit tată pentru a treia oară. Cea care a atras atenția însă a fost Corina Caciuc. De când are o relație cu antrenorul de fotbal s-a afișat foarte rar.

Îmbrăcată într-o salopetă neagră, peste care a purtat o cămașă în carouri, Corina Caciuc a spus că este foarte bine în postura de mamă. Tot timpul l-a avut lângă ea pe micuțul Liam.

Cătălin Măruță: Când ieși la masă și te întâlnești cu cineva care este pe podium. Ce faci Laurențiu?

Laurențiu Reghecampf: Bine, mulțumesc. Mănânc.

Cătălin Măruță: Poftă mare. Și nu mănâncă singur pentru că mai e cineva. Bună, Corina. Și de fapt ce e cel mai frumos e că acolo e cineva. Cum e, mămico?

Corina Caciuc: E foarte bine.

Cătălin Măruță: Colicii, nopți nedormite?

Laurențiu Reghecampf: Încă nu.

Cătălin Măruță: O să vină și vremea asta. Să fie într-un ceas bun și să fie sănătos, că asta e cel mai important.

În urmă puțin timp, Laurențiu Reghecampf a distribuit pe pagina oficială de Instagram prima imagine cu el, Corina Caciuc și băiețelul lor Liam. Sunt chiar în fața spitalului unde micuțul a venit pe lume. A vrut neapărat să le mulțumească medicilor și asistentelor care au avut grijă de iubita lui și de bebeluș.

Povestea de iubire dintre Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc

Invitat acum câteva luni la podcastul „Acasă la Măruță”, Laurențiu Reghecampf a fost întrebat de vedeta de la PRO TV când a cunoscut-o pe Corina Caciuc, actuala lui iubită. Antrenorul a mărturisit că a văzut-o în urmă cu doi ani, la un eveniment, și de atunci a încercat să ia legătura cu ea și să o cunoască.

De asemenea, Anamaria Prodan, care e încă soția lui, a susținut până acum că relația extraconjugală a soțului ei a început în urmă cu doi ani. Laurențiu Reghecampf și-a asumat tot și a spus că este foarte fericit alături de iubita lui. Când a mers la podcastul lui Cătălin Măruță, antrenorul a fost însoțit de Corina Caciuc, care l-a asistat din spatele camerelor de filmat.

„Am cunoscut-o la un eveniment, la o petrecere, dar nu am cunoscut-o direct, doar am văzut-o. După care am încercat să iau legătura și să o cunosc cu adevărat. Știi cum este… la câte discuții au ieșit și câte discuții sunt, dar și ce vorbește Anamaria peste tot… Este foarte greu ca cineva să mai vadă realitatea. Acum cât timp am cunoscut-o pe Corina? Acum aproape un an și 8 luni, 2 ani, ceva de genul acesta. Nu cred că este important și nu cred că interesează pe nimeni cum ai cunoscut pe cineva. Important este ce simți pentru persoana respectivă și ce se va întâmpla de acum încolo sau care este legătura… eu așa o văd. Sunt foarte fericit! O iubesc! Lucrurile pentru mine au luat o întorsătură foarte pozitivă. Mi-aș fi dorit ca și Ana să aibă parte de același lucru”, a declarat Reghe.

Foto: Instagram, Fanatik

