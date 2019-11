De Denisa Macovei,

„Îmi doresc de foarte mult timp să scriu o carte de ficțiune. Așa că m-am folosit de momentul ăsta, de a scrie o carte autobiografică, pentru a-mi verifica puțin antrenamentul, răbdarea, tehnica de a încerca măcar să scriu. Sigur o să mai fie o carte. Acum ce o fi, când o fi. Sper să fie repede că-mi doresc de multă vreme chestia asta. Nu sunt antrenat să gândesc așa pentru a scrie și necesită mai mult timp decât probabil le-ar lua altora”, ne-a povestit Cornel Ilie la Gala Unica.

Motivația de a scrie cât mai repede o a doua carte se datorează și faptului că prietenii și mai ales familia l-au încurajat să urmeze acest drum. Deși în prima carte a povestit și episoade nu tocmai plăcute, toți cei care au citit-o până acum nu au avut nimic să-i reproșeze, însă Cornel este convins că va primi și mesaje de reproș. „Am folosit nume și prenume, am folosit și situații, am folosit chiar și momente de care nu sunt mândru sau nu sunt mândru că am trecut prin ele și că a trebuit să le experimentez, dar nu m-a sunat nimeni să-mi reproșeze. Singurul feedback îl am de la oamenii care mi-au citit cartea și care mi-au zis că le-a plăcut foarte mult și mi-au zis că i-a inspirat să meargă mai departe. Aștept să mă și înjure cei despre care am scris, dar nu am scris nimic greșit, am scris cum s-au întâmplat anumite lucruri la un moment dat și sunt prin prisma lucrurilor pe care le-am trăit atunci, nu cum le simt acum”, ne-a mai spus cântărețul.

Soția a ajuns să-l cunoască mai bine prin intermediul cărții

După cum declară, Cornel a scris în cartea autobiografică absolut despre toate momentele importante din ultimii 25 de ani, unele mai plăcute, dar multe și neplăcute, astfel că oamenii de lângă el au putut să afle lucruri noi despre el. „Nimeni dintre cei care au fost lângă mine nu mă cunoaște atât de bine pe cât am spus în carte. Chiar și Nicu cu care sunt din 1988, cântăm împreună din 88, deci mă cunoaște mai mult decât mă cunosc eu cu soția, și el a aflat lucruri noi. Evident că și soția mea a aflat lucruri noi, nimic de care să se sperie, dar s-a minunat prin câte etape de fapt am putut să trecem, atât eu, cât și trupa, de am putut să mergem înainte mereu, cu multe greșeli, momente proaste în care puteam să ne facem de râs sau chiar ne-am făcut”, ne-a mai spus artistul, completând că soția lui îi privește acum cu alți ochi, admirativ. „Pot să spun că acum mă cunoaște mai bine din punct de vedere al unui om care a fost puternic și care a trecut peste absolut orice și chiar care a făcut niște momente atât de dubioase și bizare. Am și avut grijă să povestesc în așa fel încât să nu pun pe nimeni într-o situație neplăcută”.

