Potrivit spynews.ro, Cornelia Catanga a afirmat, la emisiunea Agenția VIP, de la Antena Stars, că ajunsse să fumeze trei pachete de țigări pe zi, dar după ce a avut probleme de sănătate a decis să renunțe.

„Ajunsesem la trei pachete de ţigări pe zi. Am lăsat din start ţigările. Nu mai fumez. Nu mănânc sărat, ţin un regim strict. Nu mai am voie absolut nimic, nici să vorbesc prea mult, nici să cânt prea mult. Ţin un regim, Alexandru e foarte bucuros că am început să mănânc. Şi la 2:00 noaptea mănânc dacă mă trezesc”, a declarat Cornelia Catanga.

Interpreta de muzică de petrecere a dezvăluit și cine i-a fost aproape în momentele grele, dar și cum a fost deranjată de anumite comentarii care au fost făcute despre ea și fiul său, Alex.

„Mi-aduc aminte prin ce-am trecut. Această jigodie de om, îmi este silă… A vorbit de toţi, îşi dă cu părerea despre toată lumea, inclusiv de fratele meu care a fost aproape de mine, Marian Mexicanu.

Oamenii care au fost alături de mine: Marcel Pavel, Maria Dragomiroiu, Fuego… foarte, foarte, foarte mulţi! Acum mi-am dat seama cât de iubită sunt de public şi de fanii mei. Eu sunt o luptătoare…

A fost discuţia foarte mare. Când am auzit că vorbeşte de copii… Totul până la copii”, a mai spus Cornelia Catanga, potrivit aceleiași surse.

Interpreta de muzică de petrecere Cornelia Catanga a ajuns la spital de curând, după ce i s-a făcut rău și a căzut pe stradă. Ea a fost dusă de urgență la Spitalul Floreasca. Artista a făcut un stop cardio-respirator.

