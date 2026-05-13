Un robotaxi a intrat pe o șosea inundată și a fost luat de ape

În data de 20 aprilie, un taxi autonom Waymo a fost luat de ape. Potrivit BBC, robotaxiul ar fi ignorat avertismentul autorităților cu privire la restricțiile de circulație și ar fi intrat direct pe strada inundată.

Ulterior, vehiculul autonom a fost luat de ape și dus în pârâul din San Antonio, de unde nu a mai putut fi recuperat. Din fericire, nu s-au înregistrat victime pentru că robotaxiul circula gol.

În urma acestui incident, compania a suspendat temporar serviciul din zonă și a inițiat un proces de rechemare voluntară pentru 3.800 de vehicule echipate cu generațiile a cincea și a șasea de sisteme de conducere automată.

Waymo a rechemat peste 3.500 de robotaxiuri după incidentul din Texas

Waymo retrage aproape 3.800 de taxiuri autonome din SUA din cauza unei probleme software care ar putea permite vehiculelor să intre pe drumuri inundate, potrivit unei scrisori publicate marți pe site-ul Administrației Naționale pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi (NHTSA).

Problemele întâmpinate de vehiculele autonome nu sunt izolate. În decembrie 2025, o pană masivă de curent în San Francisco a paralizat taxiurile autonome Waymo, provocând blocaje semnificative.

De asemenea, în aprilie 2026, un incident similar a avut loc în Wuhan, China, unde peste o sută de taxiuri autonome Apollo Go s-au oprit brusc și au rămas blocate în trafic din cauza unei defecțiuni de sistem.

Compania a luat măsuri suplimentare privind verificarea robotaxiurilor, în SUA

Waymo, deținută de Alphabet, compania-mamă a Google, a anunțat că siguranța este „prioritatea sa principală” și că implementează „măsuri suplimentare de siguranță software”.

„Am introdus deja măsuri pentru a limita accesul vehiculelor în zonele cu risc de inundații rapide”, a declarat un purtător de cuvânt al Waymo pentru sursa citată mai sus. De asemenea, compania a comunicat că serviciul din San Antonio va fi reluat după ce actualizarea software-ului va fi implementată.

