Cosmin Seleși are o carieră de succes de peste două decenii în lumea cinematografiei și este un bun prezentator TV. S-a născut în Șimleu Silvaniei, în anul 1977, însă de ani buni locuiește în București alături de soția sa și cei doi copii. Actorul este absolvent al Universităţii Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale, din Bucureşti.

Povestea de dragoste cu Irina a început acum mai bine de 12 ani, iar ea a fost femeia care a adus echilibrul în viața prezentatorului de la PRO TV. Cosmin Seleși are o familie minunată și este mândru de cei doi copii.

LIBERTATEA: Care sunt cele mai mari provocări cu care te-ai confruntat în cariera ta și cum le-ai depășit?

Cosmin Seleși: În momentul în care decizi să urmezi o carieră care nu vine la pachet cu un job sigur, e clar că-ți asumi orice fel de provocări apar pe mai departe. Eu am fost unul dintre cei care am știut că actoria este drumul meu, așa că mi-am asumat și momentele când poate nu știam exact ce piese de teatru voi avea sau ce oportunități pe TV vor apărea.

Viața în acest domeniu nu este presărată doar din zâmbetele pe care le arătăm în fața oamenilor, dar asta e frumusețea – că oricât de greu ar fi, ajungem să avem contact cu cei care ne urmăresc și parcă totul rămâne în urmă.

– Care sunt sfaturile tale pentru tinerii care aspiră să urmeze aceeași carieră ca a ta?

– Să aibă răbdare, să muncească și să creadă în pasiunea lor. Să intre pe acest drum doar dacă sunt siguri că le place și să nu se gândească din prima la rezultate. Până acolo, calea este abruptă și dacă vrei să găsești drumul lin, sunt șanse mari să nu ajungi până la final.

„Când plec în turneu cu o piesă de teatru, nu apuc să-i văd pe ai mei câteva zile bune”

– Cum găsești echilibrul între viața profesională și cea personală?

– Aș minți dacă aș spune că am găsit echilibrul perfect. Sunt om, am momente când am filmări până seara târziu, iar când ajung acasă sunt foarte obosit, sau când plec în turneu cu o piesă de teatru și nu apuc să-i văd pe ai mei câteva zile bune.

Am norocul să am o soție care știe ce înseamnă acest domeniu și care mă susține, niște copii minunați, care îmi sunt aproape, iar toți știm să recuperăm fiecare minut atunci când avem vreme pentru noi.

– Ce înseamnă pentru tine succesul?

– Să-i văd pe oameni zâmbind, să le aud aplauzele la finalul piesei sau să le citesc mesajele pe rețelele sociale. Acele momente fac mai mult decât orice, atunci când tragi linie.

„Nu regret nimic, deoarece fiecare stagiu ale vieții ne aduce lecții diferite”

– Spuneai: „Aveam Seria 5, dar n-aveam mobilă în casă”. Ai învățat ceva din lecțiile trecutului?

– Știi cum se spune – ale tinereții valuri 😊! Acum nu aș mai putea lua astfel de decizii, deoarece acum depind de mine toți ai mei. Atunci eram un tânăr care înțelegea diferit bucuriile vieții. Dacă ne raportăm așa, da, cu siguranță am învățat din acele momente și știu exact ce nu vreau să mai fac.

Dar nu regret nimic, deoarece fiecare stagiu ale vieții ne aduce lecții diferite și ne pune în fața unor momente care ne ajută să evoluăm.

– Cum vă împărțiți responsabilitățile în ceea ce privește creșterea copiilor și treburile în casă?

– Cred că această împărțire ține de timpul pe care-l avem la dispoziție. Dacă este o perioadă în care sunt plecat prin țară cu teatrul, evident, nu aș putea să acord la fel de mult timp sau dacă am filmări de dimineață până seara.

Cu toate astea, încerc să recuperez în celelalte zile 😊!

– Care sunt sfaturile pe care le dai copiilor tăi?

– Să se bucure de ceea ce fac, să facă greșeli și să învețe din ele, să aleagă ce vor să facă pe mai departe și să fie fericiți.

– Cum faceți față provocărilor sau neînțelegerilor în cadrul relației și cum le depășiți?

– Cred că atât timp cât ești într-o relație sănătoasă, în care ambilor parteneri le pasă și se implică, apar și anumite neînțelegeri. Dar ține de maturitate și de experiența de viață să știm să le depășim și să o facem cu zâmbetul pe buze.

– Ești un bărbat gelos? Cum ai reacționa dacă un alt bărbat i-ar face complimente sau i-ar trimite flori soției tale?

– Sunt un bărbat normal (râde). Oricât de flatant ar fi să văd așa ceva, probabil că m-aș uita cu atenție să văd cine a fost 😊.

„Casa de la Botiza va deveni o pensiune”

– Ai terminat lucrările pentru casa de la Botiza? Te-ai gândit să te muți acolo definitiv?

– Momentan nu iau în calcul mutarea, ci casa de la Botiza va deveni o pensiune. Dar asta pentru că încă am foarte multă treabă în București și mi-ar fi imposibil să stau atât de departe. Dar abia aștept să fie totul gata și să vă arăt pe rețelele mele sociale proiectul final, la care am lucrat în acest an. E tare frumos și încărcat de tradiții.

– Cum îți petreci Crăciunul în acest an?

– Chiar în acest moment îți răspund la aceste întrebări de pe plajă, acolo unde mă bucur, ca în fiecare an, de o vacanță la soare cu ai mei. E modul nostru de a ne relaxa și de a lăsa în urmă toate grijile acumulate peste an.

– Care a fost cel mai frumos cadou de Crăciun pe care l-ai primit?

– Fericirea copiilor mei în vacanță 😊.

„Îmi lipsește Crăciunul de la bunici de acasă, de la Criștelec”

– Cum era Crăciunul în copilărie? Ce îți lipsește din perioada aceea?

– Poate acea inocență a copilăriei și bucuria sinceră pe care o aveam când eram acasă, cu familia, când ne strângeam la masă și pentru puțin timp, nimic altceva nu mai conta.

Îmi lipsește Crăciunul de la bunici de acasă, de la Criștelec, unde umblam cu Steaua, ne făceam costume cu două săptămâni înainte, ne făceam pălării, era o întreagă scenetă 😊. Aveam monolog, text și umblam pe la fiecare casă, iar a doua zi mergeam la biserică și abia apoi ajungeam acasă. Era foarte fain.

