Pe 8 ianuarie, Netflix a surprins publicul cu lansarea serialului românesc „Subteran”, o producție intensă ce promite să țină spectatorii cu sufletul la gură. Cu o poveste plină de suspans, personaje memorabile și locații familiare din București, serialul ridică ștacheta producțiilor locale pe platformele de streaming.

Loial în felul său, aghiotantul lui Tănase și protectorul nelipsit al fiicelor lui, Dracu se dovedește o mașinărie de luptă eficientă. Trimis mereu să facă treburile murdare pentru boss, e un personaj fioros, care domină autoritar lumea interlopă.

LIBERTATEA: Dracu este mâna dreaptă a lui Nicolae Tănase, un personaj viclean și loial. Cum ai intrat în pielea acestui personaj?

Cosmin Teodor Pană: Am căutat un drac, l-am despielițat, am pus pielea lui pe mine și i-am dat bice (râde). Glumesc. Dracu, pe lângă faptul că este un personaj viclean, este într-adevăr și loial, este și impulsiv. Înainte de orice, este parte dintr-o familie și, așa cum se întâmplă în viață, nu tot timpul ești mulțumit de poziția pe care o ai în acea familie. Treaba asta cu pielea personajului este ceva ce ține mai degrabă de situație decât ce am făcut eu, pentru mine este mai importantă situația, sunt mai importante scopurile, obiectivele personajului, atât pe un arc de timp întins, un arc mai lung, tot parcursul serialului, dar și scenă cu scenă, bucată cu bucată. Și atunci, din acest mix, dar și partea de caracter pe care am intuit-o, am simțit-o în acest personaj, de acolo se conturează Dracu.

„Din momentul în care am aflat că am luat casting-ul, am început să mă pregătesc atât fizic, cât și mental”

Rolul tău implică multă acțiune și tensiune. Cum te-ai pregătit fizic și mental pentru scenele intense?

Da, într-adevăr, din momentul în care am aflat că am luat casting-ul, am început să mă pregătesc atât fizic, cât și mental. Am făcut sport – bine, făceam sport și înainte, dar acum căutam să dobândesc și mai multă anduranță. Zilele de filmare sunt, în general, solicitante: se filmează uneori 12 ore, se filmează noaptea, deci toată perioada de filmări este solicitantă și din punct de vedere fizic, și din punct de vedere mental. Și atunci, această pregătire nu e neapărat exclusiv pentru personaj, cât pentru meserie, pentru a te duce la filmare și avea energie chiar și după 12 ore de filmare, pentru a putea face față programul. În paralel cu această pregătire, bineînțeles, scenariul, învățat text, stat pe text, repetat textul, gândit la situații, gândit la scopuri, la obiective, discutat cu regizorii, toate partea de pregătire dinainte de ziua de filmare. A fost ușor, dar cu toată modestia, nici nu am simțit vreodată că-mi este peste puteri.

Care a fost cea mai dificilă scenă pe care ai filmat-o în „Subteran”? Ne poți dezvălui un moment de pe set care te-a marcat?

Surprinzător poate, nu consider că au existat scene dificile. La nivel de actorie, da, au fost provocări, dar întreaga echipă a fost de un asemenea profesionalism. Pentru mine, parcursul meu pe toată durata filmărilor a fost extrem de lin, dar nu ușor. A fost o perioadă care a mers lin, a mers ca uns (râde). Pentru toată lumea, începând de la producători și regizori, până la echipa de make-up, hair și toți oamenii de la producție, s-a creat un spirit de camaraderie soldățească. Toată lumea trăgea pentru toată lumea și toată lumea ajuta pe toată lumea să-și facă treaba cât mai bine. Astfel, n-am simțit niciun moment că o scenă ar fi mai dificilă sau nu, decât pe partea de actorie care depindea doar de mine. Din nou, acolo am avut suportul colegilor și al regizorilor, iar lucrurile au mers foarte lin.

O scenă care m-a marcat este (râde) un moment de la final, când personajul trebuie să ia o decizie foarte grea. M-a marcat în sensul în care, pe parcursul perioadei de filmare, având programul și știind că ne apropiem de ziua în care vom filma acea secvență, deja începusem să-mi conturez și să mă gândesc cum să o abordez, cum să potențez dilema alegerii pe care o are de făcut.

„Florin Piersic jr. este un profesionist și un om extraordinar de drăguț și de cald”

Cum ai lucrat cu Florin Piersic Jr., interpretând un personaj atât de apropiat de al lui Tănase?

În primul rând, Florin este un profesionist și un om extraordinar de drăguț și de cald. Am lucrat foarte bine cu el. Sigur că relația care se vede în serial, cea dintre Tănase și Dracu, este construită pe baza unei relații foarte bune pe care am avut-o cu Florin, care nu se vede pe ecran. Am râs foarte mult, este un tip cu un umor deosebit. Ne-am simțit foarte bine împreună. Sper că și el cu mine (râde). Eu, cel puțin, chiar m-am simțit bine cu el. Am lucrat foarte bine împreună

Care este scena sau episodul în care crezi că personajul tău strălucește cel mai tare? De ce?

Mi-e foarte greu să aleg un moment anume, dar, dacă trebuie să o fac, cred că aș alege tot momentul de la final, când personajul trebuie să facă o alegere foarte grea, pe care până la urmă o și face. Îl aleg pe acesta, deoarece conturează o față foarte umană a lui Dracu, unde se văd și viclenia și loialitatea. Ne dăm seama că personajul este foarte fidel, doar că unei persoane neașteptate. Pe lângă asta, mai sunt și momentele de umor, în special cele cu Tili, când vedem și o altă față a personajului: una mai umană și mai sensibilă, diferită de cea a băiatului rău cu pistol.

Serialul combină elemente de acțiune, dramă și umor. Cum ai reușit să îți păstrezi personajul autentic în acest mix de genuri?

Da, toate aceste elemente sunt combinate pentru că toți cei care au lucrat la acest serial și-au dorit și au încercat să ne ajute să ieșim din aceste nișe, unde eu sunt băiatul rău, infractorul cu pistol, bătăușul care nu înjură mult, iar Tănase este șeful rău, dur și periculos. Am încercat să ieșim din zona asta unilaterală și să conturăm personaje complexe, care indiferent cât de rele și de mafioți sunt, iubesc, au umor, dar și momente de relaxare și sensibilitate, indiferent cât de mare este tensiunea. Bineînțeles, respectând coerența poveștii și necesitățile de implicare psiho-emoțională în poveste.

Cum crezi că publicul percepe personajul tău? Dracu e un antagonist absolut sau există o urmă de simpatie pe care ar putea-o genera?

Acum, nu vreau să presupun cum va fi perceput de public. Eu sper să existe o urmă de simpatie față de el. Într-adevăr, este un personaj care face niște lucruri deosebit de negative (râde), dar cred că va fi totuși simpatizat.

„Sperăm că ne-am făcut treaba suficient de bine și lumea va aprecia serialul”

„Subteran” este primul serial original Netflix și este chiar pe primul loc în Top 10 seriale în România la ora actuală. Te așteptai la un asemenea succes?

Nu știu ce așteptări am avut. De fapt, nu cred că am avut. Am încercat să-mi fac treaba cât mai bine, așa cum am încercat cu toții. După, nu prea mai depinde de noi. Sperăm că ne-am făcut treaba suficient de bine și lumea va aprecia serialul. Sigur, la acest moment cumva avem niște date și reacții care sunt foarte pozitive, din toate țările, nu doar din România. Suntem în Top 10 în țări neașteptate, cum ar fi Kenya sau Jamaica și cred, deși nu am o grilă de evaluare, că este o chestie absolut fantastică și neașteptată, cel puțin pentru mine. Reacțiile pe care eu le-am primit până acum sunt foarte pozitive. Nu doar legat de mine, cât și de serial ca întreg, iar asta nu poate decât să mă bucure. Sper ca acest serial să ajungă la cât mai multă lume, pentru că este într-adevăr o premieră și un drum deschis. Noi sperăm că ne-am făcut treaba cât mai bine, ca să putem să lărgim acest drum deja deschis.

Cum a apărut pasiunea pentru actorie? Ți-ai dorit această carieră încă din copilărie?

Trăiesc un vis în acest moment și nu îmi vine să cred că am avut ocazia să joc în acest serial. Este o oportunitate și o dorință pe care am avut-o dintotdeauna, deși nu mi-am dorit să fiu actor de când eram mic. Mă uitam la foarte multe filme și cumva mă puneam eu în locul acelor personaje. La fel și cu cărțile pe care le citeam, mă puneam în locul protagoniștilor. Poate că era cumva o dorință neformulată, neverbalizată sau conștientizată. Însă din momentul în care am ales această meserie, filmele în care mi-am dorit să joc erau cu mafioți, western și filme medievale cu cavaleri. Acest serial mi-a îndeplinit unul dintre visuri și sunt foarte recunoscător pentru asta.

Cine este Cosmin Teodor Pană atunci când se opresc camerele de filmat?

În ciuda a ceea ce poate părea, eu sunt un tip introvertit și mi-e greu să vorbesc despre mine. Mi-e mai ușor când îmi pun masca unui personaj pe față (râde). Știu cine e Cosmin, dar mi-e greu să vorbesc despre el când se închid camerele de filmat sau când nu e pe scena unui teatru. Îmi place să cred că sunt un tip deschis, cu umor și milos (râde). Cred că răspunsul cel mai bun l-am dat deja: sunt un introvertit.

