Cosmina Păsărin trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Alex Gully, bărbatul care o face fericită de ceva vreme.

„Nu am postat eu imagini, el a postat, dar apoi sigur am început și eu să postez. Pot să vă spun despre relația pe care o am că este o relație foarte frumoasă.

Încercăm amândoi să avem o relație echilibrată, încercăm amândoi să construim această relație, să facem eforturi zilnice pentru a menține această relație cât mai sănătoasă și cred că e important să ținem cont de toate aceste aspecte tot timpul”, a spus Cosmina potrivit Spynews.

„Acestea sunt secretele unei relații care funcționează și noi vrem să avem o relație care funcționează”, a mai adăugat ea.

„Îmi place blândețea lui, este un om foarte blând, foarte cald, foarte vesel, noi râdem foarte mult împreună. Aceste aspecte contează pentru mine”, a precizat vedeta. Cosmina s-a iubit în trecut cu George Vintilă, iar după ce s-au despărțit, aceasta a fost discretă cu viața personală.

Dieta Cosminei Păsărin

Cosmina Păsărin are propria dietă pentru a se menține. Mănâncă orice, dar în cantități foarte mici. „Am chiar 56-57 kg. Am aceeași greutate ca la vârsta de 18 ani și așa am avut-o mereu, în toți acești ani. În perioadele în care muncesc mult și sunt obosită, stresată, pierd un kilogram sau chiar două, însă le pun repede la loc după ce revin la programul normal de odihnă.

Mănânc puțin și des. Mănânc de vreo patru-cinci ori pe zi și nu îmi impun restricții, pentru că sunt pofticioasă. Dacă vreau să mănânc la miezul nopții un burger sau o porție de cartofi prăjiți, fix asta aleg să fac.

Mi-am dat seama că, fără să vreau, câteodată renunț la consumul de carne câteva zile la rând. Am perioade în care fac sport și am și perioade în care nu fac. Acum, de exemplu, nu mă aflu într-o perioadă în care fac sport”, a spus Cosmina.

