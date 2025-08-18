Într-un promo care deja a fost postat pe rețelele de socializare, dar care se vede și la televizor, CRBL apare alături de Domnul Dan (Daniel Pavel) de la Survivor, de Răzvan Exarhu, dar și de Dan Badea și Ioana State, alte două vedete care până de curând erau la Antena 1.

CRBL, Dan Badea și Ioana State apar în emisiunea „La bine și la roast”

Cele cinci celebrități vor face parte din show-ul „La bine și la roast”, care va debuta în această toamnă la PRO TV.

„Mie îmi place să-i fac la foc mic, să rămână zemoși”, spune Dan Badea în clipul promo. Și este completat de Ioana State: „Eu merg pe șoc termic, îi topesc din prima”. „Rețeta mea preferată, vedetă în reducție de orgoliu”, adaugă Dan Badea.

În discuția lor intră și Daniel Pavel: „Dane, asta nu e reducție, e mai degrabă afumare la rece”. „Exact, o să fie primul fum fără foc din istorie”, adaugă CRBL.

„Am impresia că ăstora mai degrabă le place”, afirmă Ioana State, care e completată de Dan Badea: „Dacă-i mai rotim mult, aflăm că-i trage curentul”.

„Dacă aș fi în locul vostru, m-aș propune singur la eliminare”, spune Domnul Dan. „Eu zic să facem schimb de locuri”, afirmă și CRBL, care este întrebat de Daniel Pavel: „Cine, noi doi?”. „Nu! Cu ei doi”, răspunde CRBL.

Apoi, după ce rolurile sunt inversate, Ioana State intervine din nou: „Acum să vă văd, că numai gura e de voi” și „Râdem, glumim, dar nu ne lăsați aici cu ursul” afirmă aceasta.

„De aici preiau eu. Să-i dau puțin de gust”, spune Răzvan Exarhu, la finalul materialului promo care a fost postat pe pagina de Instagram a celor de la PRO TV și care poate fi văzut și la televizor.

În ce show-uri de la Antena 1 au fost văzuți CRBL, Dan Badea și Ioana State

Dintre cele cinci vedete care pot fi văzute în materialul de promovare, trei au cochetat și cu Antena 1. CRBL a putut fi văzut în show-uri precum „Asia Express” sau „Power Couple”, dar și la „Cu ochii pe Insulă”, pe când Dan Badea a prezentat ani la rând formatul „iUmor”.

Ioana State a putut fi și ea văzută în mai multe emisiuni de la Antena 1, printre care „Asia Express”, sezonul din anul 2024, acolo unde a participat alături de Mane Voicu, unul dintre prezentatorii de la „Neatza cu Răzvan & Dani”.

