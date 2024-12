În aprilie s-a aflat că CRBL și Elena divorțează după 16 ani de căsnicie. „După o perioadă de reflecție profundă, am ajuns la concluzia că este mai bine pentru noi să urmăm drumuri separate în viață. Această hotărâre nu a fost ușoară, dar am decis să o luăm cu gândul la binele nostru individual și, mai ales, la binele Alesiei.

Recunoaștem cu sinceritate toate momentele minunate pe care le-am împărtășit și lecțiile prețioase pe care le-am învățat împreună. În această perioadă de schimbare, ne angajăm să menținem un cadru de respect și armonie, cu prioritatea de a asigura un mediu sănătos și echilibrat pentru creșterea și dezvoltarea copilului nostru”, au fost atunci cuvintele lui CRBL, care acum, la opt luni de la divorțul de Elena Vîșcu, recunoaște că au rămas unele „goluri” din mariajul lor, goluri care l-au făcut să se apropie și mai mult de Olga Guțanu, actuala lui iubită în vârstă de 23 de ani.

„Alea sunt niște goluri care… na, au rămas în timp neumplute și uite, când vine un alt om lângă tine și începe și umple golurile astea, fără să aibă vreun interes, este evident că te apropii, simți niște lucruri, se întâmplă niște schimburi”, a spus el.

Ce greșeli a făcut CRBL în căsnicia cu Elena Vîșcu

Apoi a dezvăluit că a făcut unele greșeli în căsnicie și au fost lucruri pentru care „plătește” în acest moment. „Am stat vreo 6-7 ani (n.r. – în Spania), dar mă rog, am venit, am plecat, ultima oară am stat 2 ani legați în Spania. (…) Recunosc că am făcut și eu multe greșeli, pentru care plătesc acum, adică greșeli și în carieră, greșeli și cu mutările astea care au fost prea multe, prea dese și prea nebune. (…)

Erau și partea mea de vină, ca să zic așa, pentru că n-am făcut niciodată… n-am luat decizia de a ne muta de unul singur, obligând-o pe Elena (n.r. – fosta soție) să accepte. Nu, tot așa am luat împreună, și am găsit motive, și când am decis că suntem OK cu asta, am și făcut pasul, dar simt că am făcut și eu foarte multe greșeli, pentru care, repet, plătesc în momentul de față”, a mai spus CRBL.

Și a continuat: „Cred că n-am luptat mai mult (n.r. – greșelile lui față de fosta relație) s-o aduc pe ea spre mine decât să mă duc eu spre ea, cred că puteam s-o aduc eu pe direcția mea mai mult, dacă insistam… cred”.

Cum a cunoscut-o CRBL pe Olga Guțanu, actuala iubită

Olga Guțanu, care are 23 de ani, e fotomodel și e originară din Republica Moldova. Invitat în podcastul lui Cătălin Măruță, artistul a dezvăluit și unde s-a întâlnit prima dată cu tânăra care îi e iubită de șapte luni. „Joia noi mergem la clubul moto, avem întâlnirea noastră și într-o joi, cu doi prieteni de acolo, am ieșit în Centrul Vechi și acolo am cunoscut-o pe Olga, într-un bar, într-un pub. În seara aia ne-am cunoscut și apoi ea a plecat două săptămâni și m-am mai văzut cu ea apoi, după ce s-a întors.

Apoi ușor, ușor, constructiv, ne-am mai văzut, am povestit, și am ajuns astăzi aici, când mai avem un pic și facem șapte luni. Olga are 23 de ani, are jumătatea vârstei mele, mi se pare asta un lucru foarte rar, că sunt foarte puțini în lumea asta care nimeresc efectiv jumătatea pentru că așa s-a nimerit anul ăsta. Sunt șase luni în care ea este jumătatea mea, matematic vorbind și nu numai matematic vorbind”, a dezvăluit artistul.

