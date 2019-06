CRBL a declarat în cadrul emisiunii de la Antena Stars, că el și soția lui, Elena, au vrut să vadă cum ar fi viaţa micuţei Alessia în Spania. I-au schimbat şcoala, şi-au luat lucrurile şi au stat acolo până când el a fost nevoit să plece la Asia Express.

„Un an de zile am stat în Spania ca să testăm ce înseamnă pentru Alessia un alt mediu. I-am schimbat şcoala. Nu a ştiut nimeni. Când am plecat în India, eu am plecat din Spania. Cât am stat, ea a reuşit să mute totul în România, înapoi”, a spus CRBL la „Răi da’ buni”.

„Nu am ajuns în luna de miere, spre ruşinea mea. Am fost în vacanţe, dar nu am fost într-o lună de miere. Care-i diferenţa dintre cele două? Păi, în luna de miere trebuie să fim doar noi doi, să fie un loc în care nu mai ajungem vreodată, în care ne-am dori amândoi să ajungem, în care să facem albume de poze, ca cele de pe internet”, i-a spus mai spus CRBL lui Mihai Morar, în cadrul emisiunii de la Antena Stars.

CRBL și Oase au câștigat Asia Express – sezonul 2 și premiul de 30.000 de euro. În finală, care a avut loc pe 16 aprilie, cei doi i-au învins pe Ruby și Robert.



