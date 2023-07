În urmă cu 7 ani, Cristi Brancu spunea public că nu o va invita niciodată în emisiunea lui pe Bianca Drăgușanu din cauza trecutului ei. Prezentatorul de la Prima TV o critica pe vedetă din cauza relațiilor tumultuoase, dar și pentru că își vindea hainele de lux pe care nu le mai purta. A criticat-o pentru relația cu Tristan Tate, pe care a avut-o imediat după divorțul de Victor Slav, dar și pentru mariajul de scurtă durată cu Alex Bodi.

„În România, un anumit model de viață a devenit un model de urmat”

Acum, Cristi Brancu evită să mai vorbească despre prezentatoarea emisiunii „Detectorul de minciuni” și spune că a renunțat să mai judece oamenii.

„A fost o perioadă în care am considerat că trebuie să spun lumii că un model de viață nu este un model pe care aș vrea să îl ofer copilului meu. Am trecut de etapa aia, v-am povestit că nu mai judec oamenii. În România, un anumit model de viață a devenit un model de urmat. Prin urmare, aceasta este o temă care, din punctul meu de vedere, este depășită, încheiată, uitați-vă la «Exclusiv VIP» ca să știți exact ce ne dorim de la viață!”, a declarat Cristi Brancu pentru unica.ro.

„Poate, cine știe, într-o bună zi o să găsim o cale pentru a fi în aceeași emisiune”

Acesta a continuat și spune că a observat că Bianca Drăgușanu are acum un om minunat lângă ea, adică pe Gabi Bădălău, fostul soț al Claudiei Pătrășcanu. Se pare că acum Cristi Brancu și-a schimbat complet părerea despre vedetă și ar fi dispus să o cheme chiar în emisiunea sa.

„M-am distanțat de acest subiect, îi urez multă fericire! Văd că are un om minunat alături de ea, are un copil minunat. Copilul are un tată minunat, pe Victor Slav, cu care m-am mai întâlnit și este un tip foarte mișto. Au trecut 10 ani de la știrea asta! (…) Nu am nimic cu ea. Poate, cine știe, într-o bună zi o să găsim o cale pentru a fi în aceeași emisiune”, a mai declarat Cristi Brancu, în emisiunea FRESH by UNICA.

Cristi Brancu și Teo Trandafir nu și-au vorbit timp de 20 de ani

În prezent, Teo Trandafir și Cristi Brancu se înțeleg bine, însă relația lor nu a fost întotdeauna una bună. Prezentatorul de la Prima TV a povestit de la ce au început neînțelegerile cu colega lui de breaslă. Teo Trandafir a fost deranjată după ce în revista VIP se scrisese ceva nepotrivit despre ea. Acum, Cristi Brancu are numai cuvinte de laudă la adresa prezentatoarei de la Kanal D.

„Relația cu Teo a început prost. A scris cineva de la revista VIP ceva în neregulă despre ea… Apoi a continuat deplorabil. Nu am vorbit 20 de ani. Acum evoluează minunat. Odată ce ne-am întâlnit, am descoperit că avem aceleași repere și gânduri. A fost o mare plăcere să colaborăm.

În clipa în care am devenit concurenți, era, practic, imposibil să mergem înainte. Am mai vorbit, mai rar. Ne-am transmis gânduri frumoase. Cred că Teo este un reper în lumea televiziunii și e un profesionist căruia trebuie să-i găsești locul, că e păcat să o pierzi!”, a declarat Cristi Brancu pentru Fanatik.

