Cristi Minculescu s-a tuns scurt și și-a făcut cont pe TikTok: „Sunt plin de vitalitate și binedispus”. Cum arată acum, la 63 de ani

Într-o fotografie pe Facebook, Cristi Minculescu apare cu noul look. Pentru protv.ro, artistul a făcut primele declarații despre schimbările din viața sa. A dezvăluit că nici nu are timp de odihnă, merge la multe cântări cu trupa lui rock.

„Am avut săptămâni cu show-uri de luni până duminică, fără pauză, dar nu ne plângem. Nu există loc în care să ne simțim mai bine decât pe scenă. A fost o vară plină, iar acum urmează perioada sărbătorilor de iarnă, care este la fel. Poate după Revelion să reușim să ne odihnim puțin.

Mă simt foarte bine, într-adevăr, din toate punctele de vedere. Sunt plin de vitalitate și binedispus, mai ales că am și un nou look. Am luat cu asalt și TikTok-ul. Trebuie să mă urmăriți”, a spus Cristi Minculescu.

Cristi Minculescu s-a dedicat muzicii încă de la 20 de ani

Cristi Minculescu a renunțat la Facultatea de Hidrotehnică din cadrul Universității Tehnice de Construcții din București pentru a-și urma pasiunea, aceea de a deveni cântăreț. I-a reușit, căci acum are sute de mii de fani. Unii consideră că acesta s-a apucat la o vârstă prea înaintată de muzică, alții cred că niciodată nu e prea târziu. Avea 20 de ani.

„Nu știu sincer dacă a fost devreme sau târziu pentru că nu mi-am pus problema niciodată dacă există o vârstă optimă pentru muzică. Eu nu mi-am planificat o carieră muzicală. Descoperisem deja un talent și o pasiune, dar nu aveam nimic concret în acest sens.

Mergeam la facultate, aveam cu totul alt drum în viață până în momentul în care am realizat că asta vreau să fac, le-am dat vestea părinților mei (care n-au fost tocmai fericiți, normal) și de atunci asta a fost calea mea”, a declarat artistul.

Chiar dacă părinții nu l-au susținut inițial pe acest drum, ei au fost cei care l-au învățat să aprecieze muzica. „Nu știu dacă moștenesc de la cineva anume, însă părinții mei mi-au insuflat iubirea pentru muzică. Prin intermediul lor am ascultat piese și artiști care m-au inspirat și pe care îi admir și acum”, a mai dezvăluit Cristi Minculescu pentru Ego.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Reacția uluitoare a francezilor de la Academia Mouratoglou în cazul de dopaj al Simonei Halep. Raspunsul primit de jurnaliști. „Vă avertizăm!”

Playtech.ro ULUITOR! S-a aflat acum despre Simona Halep! Informația BOMBĂ anunțată: ‘M-a șocat’

Viva.ro Dezamăgit că nu reușea să aibă un trai decent, Dragoș Moștenescu și-a luat soția, cei trei copii și cățelul și a părăsit România definitiv. Ce face acum pentru bani celebrul Costel din `La bloc`. Nu trebuie să fii genial ca să îţi vină ideea

Observatornews.ro Eclipsă de Soare pe 25 octombrie 2022 LIVE VIDEO. Cum o poţi vedea din România

Știrileprotv.ro O fată găsită moartă pe câmp și un tânăr decedat într-o mașină distrusă au dus la o descoperire înfiorătoare, în Teleorman

FANATIK.RO Cât de bogat era Regele Mihai. Lista bunurilor pe care i le-au confiscat comuniștii

Orangesport.ro Gigi Becali, în culmea fericirii când a auzit cine ar putea fi noul ministru al Apărării: ”Vezi cum face Dumnezeu dreptate?”

HOROSCOP Horoscop 25 octombrie 2022. Balanțele este esențial să-și contureze în minte o direcție anume în care să se dezvolte pentru a-și acoperi nevoile

PUBLICITATE O experiență live marca ECCO & Maurice Munteanu