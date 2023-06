În aprilie, Kamara a fost eliminat de la Survivor România 2023 și la scurt timp a apărut în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV unde a povestit despre experiența lui în cadrul emisiunii filmate în jungla din Republica Dominicană.

Cristi Mitrea, invitat să comenteze momentele din timpul emisiunii Survivor, i-a pus multe întrebări lui Kamara, unele dintre acestea l-au deranjat pe artist, iar cei doi au ajuns la ceartă, în direct, la Pro TV. Acum, luptătorul spune că nu a uitat de discuțiile cu Kamara.

Cristi Mitrea, după cearta cu Kamara la Pro TV: „Eu am un job, am un rol acolo, trebuie să punctez anumite lucruri”

„El a făcut niște afirmații puțin deplasate. Nu sunt genul care uită repede. Eu am un job, am un rol acolo, trebuie să punctez anumite lucruri, chiar dacă sunt bune, chiar dacă sunt rele. Trebuie să fiu cât de obiectiv pot.

Când ataci sfera personală, când te duci și ataci personal un om, consider că greșești din toate punctele de vedere. Până la urmă, trebuie să fii asumat. Dacă te-ai dus acolo, trebuie să accepți și să înțelegi că pământul acesta este format din păreri pro și contra. Suntem îndreptățiți să putem să le expunem”, a spus Cristi Mitrea.

Recomandări Noua ofertă a lui Ciolacu pentru UDMR și PNL: Protocolul nu se aplică, maghiarii preiau Energia și Fondurile Europene, iar Dezvoltarea trece la liberali

Întrebat și despre posibilitatea de a apărea la Survivor, în următorul sezon, ca și concurent, el a spus: „M-am gândit să merg la Survivor. Ar fi un lucru foarte bun pentru public, am primit multe mesaje la redacție, dar și eu, personal, pe cont.

Mulți ar vrea să mă vadă și în postura de concurent, sunt bun să dau cu părerea. Din păcate, știu cu ce se mănâncă, dar mi-ar plăcea ca și parte sportivă să încerc”, a mai spus Cristi Mitrea pentru Playtech.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Ce discuții aprinse au avut Cristi Mitrea și Kamara la Pro TV

Cântărețul nu a ezitat să discute la Pro TV și despre certurile pe care le-a avut cu DOC la Survivor. Și-au adresat multe cuvinte dure, au fost chiar și la un pas de bătaie. Cel mai mult l-a deranjat pe Kamara când DOC l-a pomenit pe Leon, băiatul lui. „Ce ați văzut aici a fost doar un mic episod din ce am pățit cu DOC acolo. Eu de când am ajuns acolo, mi-a zis că nu am voie să vorbesc, că sunt copilul cel nou din curtea școlii. În momentul în care mi s-a spus că DOC are ceva cu mine, am zis să nu pun la suflet. Ce s-a întâmplat a fost că eu nu voiam să vorbesc de Leon.

Recomandări Cu ochii pe sondaje de 3,5 milioane de euro. Firmele care au încasat bani de la PNL și PSD pentru a afla ce-și doresc românii

Cum aș putea să mă folosesc de ceva ce toată lumea știa? Nu am citit comentarii, pentru că nu pot să citesc părerea oamenilor care nu știu ce am trăit acolo. În 93 de zile cât am stat acolo, un om poate fi și bun, și rău, și deștept, și prost. Nu am fost nici un înger, nici un demon acolo.

Eu acum ce voiam să explic, nu că aș avea de ascuns ceva, eu am dat replică după ce am fost presat de mai multă vreme. Nu văd nicio rușine în a fi tată și a lupta pentru copilul tău. Din păcate, chiar am văzut și m-a dezamăgit situația asta. În primii trei ani nu s-a știut. Nu e vina ce comentează un om, doi sau trei care nu știu”, a declarat artistul, care a stârnit la PRO TV comentariile acide ale lui Cristi Mitrea.

„Ai apăsat pedala prea mult. Ai fost provocator. Și fizic, și verbal. Tinzi să te duci spre o chestie care mie nu mi se pare că e ta. Că tu ești artist. Cu toți, tu ai arătat o agresivitate din asta fizică pe care eu nu o înțeleg”, i-a spus Cristi Mitrea lui Kamara, care a răbufnit.

Recomandări Greva din Educație: Imaginea care a devenit simbol. De ce profesorii consideră că săptămâna care vine e decisivă

Kamara, către Cristi Mitrea: „Caut să mă calmez, pentru că tu nu ești abilitat să vorbești despre nimic”

„Nu asta ai făcut și tu cu Kiriță, la Sunt celebru? Nu ai înțeles nimic. Dacă m-ai lăsa să vorbesc. Până acum ai vorbit mai mult decât mine. Ca să se afle lucrurile, trebuie să fiu lăsat să vorbesc. Dacă voiam să fiu agresiv… Eu am vrut să fiu cât se poate de blând. Se ajunge la un moment dat când nu mai poți să duci.

„La subiectul meu tu nu faci parte oricum. Că ești prea mic pentru subiectul ăsta. Am atitudinea asta pentru că nu mă lasă să vorbesc”, i-a răspuns Kamara lui Mitrea. Și a continuat: „Of, Doamne! Mitrea, dacă mă pornesc pe tine nu știu unde o să termin, jur. Caut să mă calmez, pentru că tu nu ești abilitat să vorbești despre nimic. Aici, cel puțin, nu ai nicio treabă. Crede-mă. Nu vrei tu să te duci mai întâi la Survivor?”.

Nici Cristi Mitrea nu s-a lăsat mai prejos. „Ce răutăcios ești, serios. Tu vorbești de răutate?”, a zis fostul luptător. Și în ediția următoare a emisiunii de la Pro TV Kamara și Cristi Mitrea s-au văzut, artistul a spus la adresa lui Mitrea că e „tentativă de luptător”.

Playtech.ro Regele Charles, ULUIT de ce i-a spus un român în timpul plimbării! Nu s-a putut abţine, s-a schimbat la faţă

Viva.ro Ce s-a văzut pe chipul soțului Danei Roba, când a ajuns în fața judecătorilor. Ce a plănuit după ce a lovit-o cu ciocanul în cap

Libertateapentrufemei.ro Viața nefardată a lui Stephan Pelger. Ce s-a întâmplat cu singura lui iubire: «Mama știa că suntem împreună, ea l-a îngrijit până în ziua în care a murit»

FANATIK.RO Mănăstirea din România aflată într-un loc unic. A fost ridicată de un preot care a scăpat dintr-un lagăr comunist

Știrileprotv.ro Bacalaureat 2023. Ministrul Educației a anunțat 3 măsuri privind închiderea anului școlar și examene, provocate de grevă

Observatornews.ro Marcel Şerbuc i-a mărturisit mamei lui, încă de acum o lună, că a ucis-o pe fetiţa de 12 ani. Ar fi împins-o, iar Ana s-a lovit de marginea căzii. Povestea, infirmată de legişti

Orangesport.ro BREAKING NEWS | Gigi Mulţescu "are început de Alzheimer"! Drama din spatele absenţei din fotbal a ex-antrenorului de la Dinamo. Ce doresc să facă acum cunoscuţii săi | EXCLUSIV

Unica.ro 'Am fost agresată, înșelată, umilită'. Magda Vasiliu a făcut dezvăluiri tulburătoare, după ce Dana Roba a ajuns în stare critică la spital