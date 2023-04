Săptămâna aceasta, la Survivor România 2023, doi concurenți au fost în pericol de eliminare. Kamara, care a fost nominalizarea tribului, și Dan Ursa, care a fost propus spre eliminare de Alin Chirilă, care a deținut colanul de imunitate.

Kamara, eliminat de la Survivor România 2023

În urma exprimării votului de către public, Kamara a fost eliminat de la Survivor România 2023. „Concurentul care părăsește Survivor România 2023 este Kamara. Kamara, pentru tine Survivor România se oprește aici, în această zi”, a anunțat prezentatorul Daniel Pavel.

Vizibil emoționat, Kamara a acceptat votul publicului și a făcut mai multe declarații. Cu ochii în lacrimi, el a spus: „Domnule Dan, sunt împărțit în momentul de față pentru că, oarecum, nu am reușit să îmi îndeplinesc misiunea de tată, dar pe cea de bărbat am reușit să o îndeplinesc!”.

Kamara, primele declarații după eliminare: „Nu sunt supărat pe nimeni, nici măcar pe Ionuț Iftimoaie”

Și a continuat: „Orice ar fi, l-am făcut mândru pe băiatul meu și știe că nu sunt omul care să plece de lângă el fără a fi pentru el. Mi-a spus să fiu puternic, să am grijă să nu mă îmbolnăvesc, iar el a promis că va rămâne un Leon! Te felicit, Dane, că rămâi. Nu sunt supărat pe nimeni, nici măcar pe Ionuț și îi mulțumesc că mi-a dat puterea să nu fiu supărat pe el”, a mai declarat Kamara.

Recent, concurentul a avut mai multe discuții aprinse cu Ionuț Iftimoaie, cei doi nici nu s-au îmbrățișat la sfârșit, Iftimoaie doar i-a urat lui Kamara sănătate pentru copilul lui.

Motivul pentru care Kamara a participat la Survivor România 2023

În toate edițiile emisiunii Survivor România 2023, Kamara a declarat că el luptă în acest concurs pentru Leon, băiatul lui care are probleme de sănătate. „Pe mine mă știe lumea. Nu aveam nevoie să vin la Survivor, nu aveam nevoie să vin la Survivor să știe cine sunt. Eu am venit aici, pentru el (n.r. băiețelul lui bolnav), pentru a reuși să fac ceva, din tot ce nu am reușit în unele momente. Dar bineînțeles că, ca de obicei, apare câte un demon, un diavol în calea mea, care se pune de-a curmezișul să îmi încurce pașii.”, spunea Kamara, după o ceartă pe care o avusese cu DOC.

Povestea de viață a lui Kamara

Kamara e marcat din cauza întâmplărilor din copilărie. L-a pierdut pe tatăl său când era foarte mic și a fost crescut doar de mama lui în Guineea. În contextul certurilor pe care le-a avut la Survivor România 2023, Kamara a explicat că el e obișnuit să se lupte pentru mâncare, pentru dreptatea lui, căci în copilărie a fost victima bullyingului. „Voiau să mă bată, să-mi ia sandviciul, să-mi ia lanțul de la gât. În copilărie m-au abuzat, mi-au furat sandviciul din mână. Urlau la mine, țipau la mine, mă abuzau fizic și psihic”, a povestit el la Pro TV.

„Aici m-am lovit de caractere foarte dificile, caractere care în copilărie m-au abuzat. Tipologii de oameni care îmi furau sandviciul din mână, gen Ionuț Iftimoaie, sau care urlau la mine, care mă abuzau psihic, cum e DOC”, le-a spus Kamara colegilor săi Ștefania Stănilă și Remus Boroiu.

„Suntem departe de casă și sunt momente în care viața ți se desfășoară așa, când stai cu tine. Parcă revezi toate momentele din copilărie până acum”, a început povestirea Kamara, care în primii ani a crescut în România, ulterior, după moartea tatălui, a plecat cu mama sa în Guineea.

„Când am plecat din România, la vârsta de aproape 8 ani, în Guineea, în România erau -10 grade, acolo erau 30. A fost un șoc termic, dar mai ales cultural. Când am plecat din România, am luat și televizorul. Dar am luat și radioul. Era radioul tatălui meu, tatăl meu a murit când aveam 7 ani.

Tata a murit în România la vârsta de 31 de ani. Din păcate, sau din fericire, l-am văzut până în ultima secundă, până când era dus la mormânt, înfășurat într-un cearșaf alb, fiind musulman”, a spus el.

