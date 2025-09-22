Chiar dacă în urmă cu ceva vreme au traversat un moment tensionat în relație, după ce Ioana Ginghină a găsit în telefonul lui fotografii cu o altă femeie, Cristi Pitulice a ținut acum să-și arate public sentimentele. Soțul actriței a postat pe Facebook un mesaj emoționant, în care a numit-o pe Ioana „jumătatea” lui.

Cristi Pitulice, mesaj pentru Ioana Ginghină

„Jumătatea mea mai veselă, mai plină de viață, mai zâmbitoare, mai temperamentală, dar și mai grijulie și mai empatică. ☺️ Astăzi a fost ziua ei. A sărbătorit prin muncă, dar a făcut ce-i place: să fie actriță. Să aducă bucurie și zâmbetul pe buze și celor mici și celor mari. La mulți ani! 🤗❤️”, a scris Cristi Pitulice pe rețeaua de socializare.

Mesajul a fost apreciat de prietenii virtuali, dar și de fanii actriței, care au lăsat comentarii și urări la rândul lor. Ioana Ginghină și-a petrecut aniversarea pe scenă, unde a jucat într-o piesă de teatru, lucru care i-a adus, după cum spune și soțul său, cea mai mare bucurie.

Gestul lui Cristi vine ca o reafirmare a legăturii lor, după ce relația fusese pusă la încercare de episodul cu imaginile controversate. De data aceasta, bărbatul a ales să o celebreze pe Ioana în fața tuturor, cu cuvinte pline de iubire și apreciere.

Ioana Ginghină, detalii picante din viața intimă cu Cristi Pitulice

În august, Ioana Ginghină a oferit recent unul dintre cele mai picante momente din emisiunea lui Cătălin Măruță, difuzată pe Pro TV. Actrița a vorbit deschis despre viața intimă și a recunoscut că relația cu soțul ei, Cristi Pitulice, este mai pasională ca niciodată, chiar dacă au trecut printr-un episod tensionat, după ce ea l-a surprins discutând cu o altă femeie.

„Nu m-am despărțit, încă. (…) Glumesc, dar e un sâmbure de adevăr. Încerc să fiu cât se poate de autentică, pentru ca doamnele să înțeleagă despre ce este vorba. Bărbații care nu își asumă relațiile pe Facebook, de obicei, lasă undeva o portiță”, a declarat Ioana Ginghină, șocându-l pe celebrul prezentator TV, care a recunoscut că nu se aștepta la un asemenea răspuns.

„Tu cu al tău acum ești bine?”, a întrebat curios Cătălin Măruță.

„Nu suntem bine, dar facem sex mai bine ca niciodată. Dacă despre asta e vorba, ne-am luat și jucării noi. Dacă e să vorbim de sex, nu mai e doar marți, e zilnic, chiar și de trei ori pe zi. (…) Vrei să îți zic care este stadiul? Fii-mea vine de obicei târziu acasă, pe la 9 și jumătate – 10. Într-o zi, pe la 7, auzim că intră cineva în casă. Cristi fuge în baie, eu trag repede ceva pe mine și mă duc la ușă: «De când ești acasă?». Se uită Ruxi la mine și zice: «Mă bucur că vă merge relația». Deci, asta e zona. Cred că e de împăcare”, a dezvăluit actrița. Vedeta a povestit că, deși momentul descoperirii discuțiilor soțului cu altă femeie a fost dificil, acesta a devenit un punct de cotitură pentru relația lor, ajutându-i să își reaprindă pasiunea.