Experiența din Insula Iubirii a reprezentat un adevărat test pentru Francesca Sarao și Cristi Pungă, pe care cei doi l-au trecut cu succes. Au arătat că dragostea, respectul și încrederea sunt mai puternice și mai stabile decât orice tentație.

Nuntă în familia Insula Iubirii

După aventura lor din Thailanda, cei doi au hotărât să-și unească destinele. Pe rețelele de socializare, Francesca și Cristi au făcut cunoscut faptul că relația lor va intra într-o nouă etapă: se pregătesc pentru nunta ce va avea loc pe 22 mai 2026, alături de cei mai apropiați oameni din viața lor.

„Dacă citești asta, nu te panica, nu e reclamă la hârtie. Ne-am decis să nu mai împărțim doar mâncarea… ci și numele de familie. Da, oficial s-a terminat libertatea (lui). Dar stați liniștiți, avem compensații. Ștampe gratis și bonus, o nuntă. Save the sate 22.05.2026”, au transmis Francesca Sarao și Cristi Pungă.

Fanii au și reacționat după anunțul lor: „Felicitări pentru noua etapă din viața voastră de cuplu!! Să aveți parte de multe binecuvântării !!❤️🤗🎉”, „Felicităriiiii! ❤️Dansăm la nuntă în 2026✨”, „Felicitări! Casă de piatră și multă fericire va doresc!❤️❤️😍😍”.

Ce au învățat la Insula Iubirii 2025

După 21 de zile de separare la Insula Iubirii 2025, Francesca Sarao și Cristian Pungă s-au reîntâlnit pe plajă, într-o scenă plină de lacrimi de fericire. Când s-au revăzut, cei doi au discutat despre momentele tensionate, inclusiv despre dorința lui Cristi de a părăsi insula. Francesca a recunoscut: „Tu ești mai deștept și ți-ai dat seama mai repede. Eu sunt mai proastă și nu știu să apreciez ce am acasă”.

Cristi a oprit-o imediat: „Ascultă-mă! E foarte bine că ai rămas. Am fost egoist, baby, când am zis că vreau să plec. Doar pentru că am crezut că era doar despre conștientizarea faptului că n-am reușit să fiu alături, să fim așa cum ne dorim, să ne bucurăm sufletul, înțelegi? M-am trezit acum între patru pereți goi. Mi-am dat seama că n-au nicio valoare banii. Poți să stai în vile de… sute de mii. Dacă stai între patru pereți goi, nu au nicio valoare”.

Francesca a continuat cu o mărturisire emoționantă: „Nu te apreciez suficient acasă… Știu asta și îmi pare rău! Te iubesc!”. După ce și-au exprimat sentimentele, Radu Vâlcan a discutat cu ei despre testul Insula Iubirii. Cristi și Francesca au recunoscut că experiența i-a ajutat să-și reevalueze relația. „Mă consider cel mai norocos bărbat din lume, pentru că am lângă mine cea mai puternică femeie de care sunt foarte mândru”, a spus Cristi.

