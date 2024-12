De-a lungul anilor, Cristian Boureanu a avut povești de iubire cu mai multe femei cunoscute din lumea mondenă, însă recunoaște că nu toate au fost așa cum și-ar fi dorit. El a subliniat că, deși a făcut greșeli în relațiile trecute, fiecare experiență l-a ajutat să înțeleagă mai bine ce își dorește. În ultimul an și jumătate, omul de afaceri a avut mai multe tentative de a începe o nouă relație, însă lucrurile nu au evoluat așa cum spera. De aceea, a decis să ia o pauză și să nu își mai caute o iubită pentru o perioadă.

Despre relația cu fiica sa, Cristian Boureanu a dezvăluit că a fost întotdeauna precaut în ceea ce privește viața sa personală. Fostul politician a mărturisit că i-a prezentat Ioanei doar femeile cu care a avut relații serioase. Totuși, fiica lui, curioasă de unele zvonuri, l-a întrebat ocazional despre legăturile sale cu anumite figuri din lumea mondenă.

„Chiar dacă m-am fript, chiar dacă am avut dezamăgiri foarte mari, nu îmi pare rău (n.r. că a avut relații cu anumite femei). Am făcut ce am simțit. Nu există că aș fi luat-o de la început. Dacă aș lua-o de la început cu mintea de acum, sunt sigur că aș schimba anumite lucruri, dar nu poți să o iei de la început cu experiența de acum (…) În ultimul an și jumătate, am avut și eu foarte multe tentative să mă conving să intru și eu într-o relație fără să fie îndrăgostit, doar așa cu mintea și nu m-a lăsat inima să fac asta. Nu am niciun regret”, a declarat Cristian Boureanu, la Xtra Night Show.

În trecut Cristian Boureanu a avut o relație cu Laura Dincă, dar și cu Cristina Belciu. Ambele femei sunt apropiate de vârsta fiicei lui.

Cristian Boureanu spune ce regretă după relația cu Laura Dincă și căsnicia eșuată cu Valentina Pelinel

De-a lungul timpului, omul de afaceri Cristian Boureanu a fost implicat în mai multe povești de iubire. Cu Irina are o fiică, pe Ioana, care e singurul lui copil. Ulterior, din 2007 și până în 2014 el a fost căsătorit cu Valentina Pelinel, care acum e soția lui Cristi Borcea.

Mai târziu, Cristian Boureanu a cunoscut-o pe Laura Dincă și a început o relație pe când aceasta avea doar 18 ani. După mai mulți ani petrecut împreună, cei doi s-au despărțit, iar el a continuat să își caute sufletul-pereche. S-a cuplat apoi cu modelul Cristina Belciu, de care s-a separat în aprilie 2022.

Invitat la emisiunea „Xtra Night Show”, el spune că nu regretă nimic din trecutul său amoros, ia totul precum o lecție. „Îmi amintesc că cu Laura m-am mutat împreună după trei săptămâni. Cu Valentina, tot așa, a venit vreo trei zile în București, apoi ne-am mutat după o lună la New York. Nu m-am grăbit la măritiș.

Eu cu mama Ioanei am stat împreună vreo 3 ani de zile, chiar patru, ne-am despărțit o perioadă, apoi ne-am reîntâlnit și am făcut-o pe Ioana. Cu Valentina am stat împreună, până să o cer de soție, un an și jumătate, un an și opt luni. Cu Laura am stat și mai mult. Au fost perioade lungi.

Eu mereu am spus că oamenii evoluează diferit și nu suntem la fel. Am fost întrebat dacă o mai alegeam pe mama Ioanei la câte s-au întâmplat. Cu informațiile de atunci, cu mintea… și eu eram alt om. Apoi au apărut anturajele diferite, dorințe diferite de la viață. Femeile se schimbă într-un ritm, bărbații, în altul”, a spus Cristian Boureanu la Antena Stars, conform Spynews.

