„Fjord”, o poveste „incomodă“ inspirată din realitate

„Fjord” urmărește drama unui cuplu evanghelic (interpretați de Sebastian Stan și Renate Reinsve) care se mută în Norvegia împreună cu cei cinci copii. Inițial, familia pare să se integreze într-o societate care promovează toleranța și respectul pentru diversitate. Dar suspiciunile de abuz domestic declanșează un val de controverse și o anchetă a autorităților, care pune la îndoială valorile și stilul de viață al familiei.

„Mi se pare că, în lumea cinematografiei, am început să pierdem puțin libertatea de a ne exprima cu adevărat gândurile. Există prea multe filme «politically correct» care îți confirmă că ideologia momentului este cea corectă, iar asta nu este ceea ce ar trebui să facă cinematografia”, a explicat regizorul într-un interviu pentru AFP.

Mungiu subliniază că filmul său nu este un atac la adresa progresismului, ci o analiză a mecanismelor care duc la radicalizarea societăților moderne. „Este foarte important ca acest lucru să genereze un fel de dezbatere asupra motivelor pentru care avem acest gen de societăți radicalizate atât la stânga, cât și la dreapta. Uneori ne întrebăm cum am ajuns în acest punct și de ce ne este atât de greu să trăim într-o societate în care oamenii au valori diferite”, spune regizorul.

În „Fjord”, Mungiu explorează și complexitatea ideologiilor progresiste, despre care afirmă că ar trebui să fie supuse la aceleași rigori de analiză ca orice alt curent social sau politic. „Am așteptări mult mai mari de la o societate progresistă care consideră că a găsit răspunsurile potrivite pentru viitor și care se consideră în continuare superioară”, a spus regizorul român.

Inspirat din fapte reale, filmul reflectă și experiențele personale ale lui Mungiu, care a crescut în România comunistă, sub regimul lui Nicolae Ceaușescu. „Am crescut sub un regim care știa mai bine decât noi, cetățenii, de ce aveam nevoie. Am crezut că acest lucru s-a încheiat odată cu căderea comunismului, iar astăzi descoperim că se poate întâmpla, chiar și cu cele mai bune intenții, în societățile democratice”, a mărturisit Cristian Mungiu.

„Fjord”, proiectat luni pe Croazetă, a fost bine primit de critica internațională și este considerat unul dintre favoriții pentru câștigarea Palme dOr, care va fi decernat sâmbătă, scrie News.ro. Dacă va reuși, Mungiu ar intra în cercul exclusivist al cineaștilor care au obținut de două ori prestigiosul trofeu. „Sunt foarte bucuros că, după doi ani de muncă în care întreaga echipă a filmului și actorii spuneau că ne vom revedea la Cannes, acest lucru s-a întâmplat cu adevărat. Dar acum trecem la un alt nivel de presiune”, a recunoscut regizorul în fața presei. Filmul urmează să fie lansat în cinematografele din Franța în luna august.

„Este absolut firesc și uman să speri că vei câștiga un premiu“, a concluzionat Cristian Mungiu.