„Fjord” este cel de-al șaptelea lungmetraj al lui Cristian Mungiu și spune povestea unei familii de evanghelici din Norvegia, interpretată de actorii Sebastian Stan și Renate Reinsve, prinși într-o luptă dramatică cu Serviciile Norvegiene pentru Protecția Copilului.

Turnat în mare parte în Norvegia, în primăvara lui 2025, filmul „Fjord” prezintă povestea familiei Gheorghiu, un cuplu româno-norvegian, cu cinci copii, care a decis mutarea din România într-un sat izolat de coastă din Norvegia.

Reușesc să lege o prietenie cu o familie vecină de localnici. Însă, una dintre fetele familiei Gheorghiu apare la școală cu vânătăi pe corp,iar comunitatea începe să se întrebe dacă au legătură cu educaţia strictă de acasă.

Drama intensă a fost proiectată în premieră în prestigiosul Grand Théâtre Lumière, unde spectatorii au urmărit cu sufletul la gură întreaga proiecție.

Premiera filmului a atras numeroase celebrități, printre care Sharon Stone, Carla Bruni, Demi Moore și Stellan Skarsgard, acesta din urmă venind să o susțină pe Renate Reinsve, care a jucat alături de el în filmul premiat la Cannes în 2025, „Sentimental Value”. Directorul festivalului, Thierry Frémaux, a intervenit de două ori pentru a prelua microfonul de la Mungiu, însă aplauzele publicului au continuat neîntrerupt.

Reacția presei franceze după ce „Fjord” a ajuns la Cannes 2026

Publicațiile din Franța și platformele de specialitate scriu despre revenirea cineastului român în competiția pentru Palme dOr, dar și despre rolurile interpretate de Sebastian Stan și Renate Reinsve.

Presa franceză vorbește despre „Fjord” ca despre unul dintre cele mai așteptate filme europene ale anului, iar cotidianul francez Le Figaro notează că „toate privirile vor fi ațintite” asupra producției lui Mungiu la Cannes. Potrivit informațiilor publicate de Festival de Cannes, filmul are o durată de 146 de minute și reprezintă o coproducție între România, Franța, Norvegia, Suedia și Danemarca.

Le Figaro a analizat atmosfera de la Cannes înaintea proiecției filmului lui Cristian Mungiu. Potrivit publicației franceze, „Fjord” este văzut drept unul dintre titlurile capabile să ridice nivelul competiției oficiale din acest an.

