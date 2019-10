De Denisa Macovei,

„Nu m-aș mai întoarce în oraș, în aglomerație, în stres, în poluare decât legată! Aici e superb. Am aceleași activități la țară. Eu merg la sală la sat, adică trăiesc urban, dar trăiesc la țară. Este o combinație foarte interesantă și a fost nevoie de treaba asta. Plus că sunt foarte aproape de oraș, adică atunci când am nevoie de ceva, m-am urcat în mașină”, ne-a declarat Cristina Bălan.

A vrut să scape de zgomotul de bormașină din București

Ce-a determinat-o să-și ridice o casă acolo? „Este un alt ritm și există o autonomie când stai la casă. Ai o mai mare independență decât atunci când stai la comun cu mai mulți oameni. Noi ne-am dorit foarte mult treaba asta: curtea noastră, intimitatea noastră. Și cel mai important: fără zgomot de bormașină”.

Are o livadă mare în spatele casei

În comuna ilfoveană, Cristina a descoperit și cum e să ai… natura la îndemână. Întreaga familie consumă acum fructe și legume bio, iar copiii cântăreței se joacă în aer liber cât e ziua de lungă.

„Socrii mei cultivă legume, avem legume bio în adevăratul sens al cuvântului. Avem livadă. Acum, toamna, este o adevărată nebunie cu tot felul de fructe: mere, prune, struguri. Toate acestea le consider avantaje. Ies pe ușă și mă duc și îmi iau un măr din pom. Ce ar fi atât de nasol să fii țăran? Sunt țărancă din punctul ăsta de vedere și sunt mândră de asta! Avem pentru copii biciclete, triciclete, trotinete și tot felul de jucării, dar le folosesc numai dacă le spunem. În rest, se joacă frumos cu pisica ori cățelul sau cu frunzele de pe jos”. VIDEO:

