Cristina Bălan vrea să adopte un copil. Ce o împiedică: „Toate procedurile sunt foarte complicate. Cu atât mai mult pentru noi"

Cristina Bălan e mama a trei copii: are doi băieței, care suferă de sindromul Down, și o fetiță în vârstă de nici un an. Într-un interviu pentru emisiunea „La Măruță” de la Pro TV, cântăreața a recunoscut că își dorește mai mulți copii, șase „ca Anca Serea”, însă ia în calcul și posibilitatea adopției.